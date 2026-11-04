Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 4-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong 10 tháng năm 2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tập trung tham mưu triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động rà soát, tham mưu ban hành quy chế phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, phù hợp với mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, ban đã chủ động tham mưu duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; theo dõi, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý hiệu quả, đúng quy định đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập.

Đồng chí Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Vân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi làm rõ những kết quả đạt được và những vướng mắc trong công tác phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhất là công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2026 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hướng dẫn thành lập tổ công tác nội chính cấp xã trong quý IV/2026 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành rà soát, xác định danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; xây dựng kế hoạch khắc phục có thời hạn đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 93 của Bộ Chính trị về cơ chế bảo vệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trước ngày 15-11; chủ động phối hợp với Đảng ủy HĐND tỉnh xây dựng và ký kết quy chế phối hợp; rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp của Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề, vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là vụ việc khiếu kiện kéo dài, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; khẩn trương tham mưu hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh và quy định về kiểm soát quyền lực ở cấp xã; tập trung đôn đốc các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu cơ bản hoàn thành xử lý các dự án tồn đọng còn lại trong năm 2026 và các cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 31-12; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện tốt các mặt công tác.

Đối với các kiến nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; với những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

VĂN GIANG