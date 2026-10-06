Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ trao mô hình sinh kế, khởi công nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai tại các xã: Can Lộc, Mai Phụ, Đồng Lộc, Xuân Lộc, Đông Kinh, Toàn Lưu, Tùng Lộc, Việt Xuyên, Thạch Xuân. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 108 mô hình sinh kế cho các xã.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các xã: Can Lộc, Mai Phụ, Đồng Lộc, Xuân Lộc, Đông Kinh, Toàn Lưu, Tùng Lộc, Việt Xuyên, Thạch Xuân.

Chương trình đã trao biểu trưng 108 mô hình sinh kế, tổng trị giá 1,296 tỷ đồng cho các xã. Đây là hoạt động thiết thực, nằm trong kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về hỗ trợ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương trao biểu trưng hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Các mô hình sinh kế được lựa chọn phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng lao động và lợi thế của từng hộ, từng địa phương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là trao thêm một nguồn lực, một cơ hội và niềm tin để các gia đình phát triển sản xuất, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn bà con sau khi nhận sinh kế sẽ sử dụng đúng mục đích, chăm sóc tốt vật nuôi, chủ động học hỏi kinh nghiệm, phát huy khả năng lao động để mô hình thực sự tạo ra thu nhập và mang lại hiệu quả lâu dài.

Đề nghị ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở các xã tiếp tục tăng cường kết nối, vận động nguồn lực để hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn, động viên các hộ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, phát huy mô hình và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng 6/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã tới dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Yêu (thôn Bắc Nghèn, xã Can Lộc).

Bà Trần Thị Yêu đang nuôi dưỡng mẹ già và cháu tàn tật, hoàn cảnh khó khăn, sống trong ngôi nhà đã hư hỏng, xuống cấp. Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để gia đình xây dựng căn nhà mới kiên cố, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và trao quà cho gia đình bà Trần Thị Yêu.

Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ xây dựng công trình.