Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng khảo sát và dự phát động thi đua tại xã Đất Mũi

Tham gia đoàn công tác vào chiều 17/10 có các đồng chí: Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Nắm bắt thực tiễn sản xuất của người dân

Tại xã Đất Mũi, đoàn công tác đã đến thăm và khảo sát 2 mô hình kinh tế tiêu biểu ở ấp Khai Long: nuôi chồn hương (hơn 90 con) của hộ ông Trương Văn Thiên và nuôi tôm sinh thái của hộ ông Nguyễn Chí Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bên phải) khảo sát thực tế mô hình nuôi tôm, cua sinh thái của hộ ông Nguyễn Chí Thanh (ấp Khai Long, xã Đất Mũi).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi tặng quà cho ông Nguyễn Chí Thanh (ấp Khai Long, xã Đất Mũi).

Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, lắng nghe tâm tư và các đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân về điều kiện nuôi trồng, nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh và bài toán đầu ra cho nông sản.

Những thông tin thực tiễn này giúp lãnh đạo tỉnh nắm sát tình hình đời sống, sản xuất của người dân; từ đó chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời đưa ra giải pháp hỗ trợ đúng trọng tâm, phù hợp với đặc thù địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng khảo sát mô hình nuôi chồn của hộ ông Trương Văn Thiên (ấp Khai Long, xã Đất Mũi).

Tiếp đó, đoàn khảo sát thực tế tại khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; đến viếng, dâng hương tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trong khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Động viên lực lượng thi công tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai

Tiếp tục chương trình công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi đã ra công trường kiểm tra, thăm hỏi các kỹ sư, công nhân đang thi công tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Công trường thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai.

Tại vị trí thi công đoạn cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (Km0 - Km1), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Lữ đoàn 99 (Công ty Xây dựng 99) thuộc Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng), nỗ lực đảm bảo tiến độ công trình.

Phát động thi đua 75 ngày đêm "Về đích" tại các dự án giao thông trọng điểm

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm "Về đích" tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, do Binh đoàn 12 tổ chức, tại khu phụ trợ bờ Ngọc Hiển (ấp Khai Long, xã Đất Mũi).

Báo cáo tại buổi lễ cho thấy kết quả giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt nhiều tín hiệu rất tích cực: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước đã giải ngân 3.874 tỷ đồng; Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước - Đất Mũi đã giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng; Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đã giải ngân 1.332 tỷ đồng và Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã giải ngân 4.424 tỷ đồng, đạt hơn 55% kế hoạch vốn.

Đợt thi đua cao điểm "Về đích" diễn ra trong 75 ngày đêm (từ ngày 17/10-31/12/2026), hướng tới mục tiêu đạt giá trị sản xuất gần 8.000 tỷ đồng, (bình quân mỗi ngày đạt hơn 100 tỷ đồng).

Lực lượng thi công cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để thi công liên tục, tạo tiền đề bứt phá cho các năm 2027, 2028.

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng tặng quà động viên các đơn vị thi công 3 dự án trọng điểm tại tỉnh Cà Mau do Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi nhấn mạnh yêu cầu: "Các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan phải xem việc hỗ trợ dự án là nhiệm vụ trọng tâm. Không chỉ dừng lại ở khâu giải phóng mặt bằng, các đơn vị phải đồng hành cùng chủ đầu tư và lực lượng thi công trong suốt tiến trình triển khai; đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Binh đoàn 12 hoàn thành xuất sắc đợt thi đua, đưa dự án về đích đúng kế hoạch".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi ghi nhận: Sau 1 năm 2 tháng khởi công (từ 19/8/2025), các dự án hạ tầng lớn đã rõ hình hài.

Khẳng định quyết tâm về đích trong đợt thi đua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, cam kết: “Đơn vị sẽ phát huy tinh thần "4 quyết: Quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng", chủ động nguồn vốn, tuyệt đối không để dự án thiếu vốn dù chỉ 1 ngày”.

Tư lệnh Binh đoàn 12 thông tin thêm: Các điểm nghẽn về nguồn vật liệu xây dựng (cát, đá) cho các dự án trọng điểm đến nay đã cơ bản được tháo gỡ hoàn toàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Tư lệnh Binh đoàn 12 chứng kiến các đơn vị ký kết thi đua 75 ngày đêm “Về đích”, đạt mục tiêu giải ngân gần 8.000 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, chỉ huy các Ban Điều hành Trường Sơn Nam, Trường Sơn 12 và các đơn vị thi công đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra./.