Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng giữ chức Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ (bìa phải) và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải tặng hoa tri ân đồng chí Huỳnh Quốc Việt thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Văn Dũng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu giao nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đồng chí Đặng Văn Dũng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đồng thời đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phối hợp, đồng hành, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.