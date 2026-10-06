Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ: Tăng đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm các đại biểu: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Ngô Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Thắng (bên trái) tiếp xúc cử tri tại phường Hàm Thắng

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương báo cáo tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri rất phấn khởi với những kết quả phường Hàm Thắng nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đạt được 9 tháng qua.

Trên tinh thần thẳng thắng, cử tri phường Hàm Thắng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh. Trong đó, cử tri cho rằng, chính sách thuế đất còn nhiều bất cập; thủ tục mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và cập nhật sổ tay điện tử còn khó khăn, người dân chưa tiếp cận được.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, ánh sáng an ninh, chế độ chính sách cho người có công…

Đặc biệt, nhiều cử tri lo lắng khi tình trạng ngập lụt nặng, bất thường trên địa bàn phường thời gian qua, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sản xuất của người dân. Nguyên nhân là do một phần không nạo vét kênh mương thường xuyên, các dòng chảy bị tắc nghẽn và trên địa bàn chưa có kênh thoát lũ.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri đề nghị địa phương, ngành chức năng quan tâm sớm đầu tư thực hiện dự án kênh thoát lũ, nên điều tiết, tính toán xả lũ hồ Sông Quao cho phù hợp, nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt thời gian tới. Ngoài ra, một số cử tri cũng kiến nghị chưa nhận được tiền hỗ trợ đợt lũ lụt từ năm 2025…

Bên cạnh đó, các cử tri cũng quan tâm đến tốc độ tăng trưởng “2 con số” của tỉnh hiện nay chưa đạt như mục tiêu đề ra; tình trạng rác thải đại dương ngày càng nhiều do thói quen sử dụng sản phẩm từ nhựa, ni lông.

Ông Đặng Thế Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hàm Thắng trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Cử tri đề nghị ngành chức năng cần có cơ chế, giải pháp để quản lý nhóm sản phẩm này, hạn chế rác thải nhựa thải ra môi trường.

Lãnh đạo phường Hàm Thắng và các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, địa phương tiếp thu, rà soát và tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đã ghi nhận và giải thích các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Về vấn đề mưa lũ bất thường, đồng chí Đặng Hồng Sỹ chia sẻ với cử tri phường Hàm Thắng bị thiệt hại trong các đợt lũ lụt thời gian qua. Đồng chí cho biết, do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan; hệ thống cống một số nơi không có lối thoát; dòng chảy sông, suối ngày càng hẹp nên nhiều nơi đều bị ngập lụt.

Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị địa phương tăng cường khơi thông dòng chảy; phát động phong trào thu gom rác sông, suối… nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có lũ về. Riêng về phần hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng lũ, tỉnh đang rà soát, thống kê và sẽ sớm hỗ trợ cho các hộ dân đúng đối tượng thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin thêm các kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số chỉ tiêu chưa đạt nên 3 tháng cuối năm, các cấp, ngành sẽ nỗ lực để đạt các chỉ tiêu, góp phần tăng trưởng "2 con số" theo đúng mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu lãnh đạo phường Hàm Thắng rà soát, giải quyết sớm từng kiến nghị của cử tri, đồng thời, tăng cường đối thoại ở cơ sở, thông tin lại kết quả cho cử tri nắm, theo dõi và giám sát.