Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ làm việc với Đảng ủy xã Bắc Bình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Bình

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng cho biết, đến nay, địa phương đã hoàn thành 9/12 chỉ tiêu kinh tế. Thu ngân sách đạt 103% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình thuộc nguồn vốn xã được giao tính đến hết tháng 9 đạt trên 70%. Đối với những chỉ tiêu còn lại, địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng báo cáo tại buổi làm việc

Trong sản xuất nông nghiệp, xã đang tập trung chăm sóc vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện cho những đợt gieo sạ tiếp theo. Cây thanh long tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu cây trồng của địa phương.

Bên cạnh đó, xã quan tâm vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển thêm những loại cây có tiềm năng, trong đó có chanh dây vàng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bắc Bình Trần Thị Ngọc Trinh báo cáo tại buổi làm việc

Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cơ bản duy trì ổn định. Xã đã quy hoạch một cụm công nghiệp với diện tích hơn 40 ha; đồng thời nghiên cứu bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp mới nhằm tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và giải quyết việc làm cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Bắc Bình đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Bình tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, đánh giá đúng những mặt đã làm được cũng như những khó khăn, hạn chế để có giải pháp phù hợp. Trong những tháng cuối năm, xã cần tập trung nguồn lực, phân công trách nhiệm cụ thể, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Ngọc Hà nêu ý kiến tại buổi làm việc

Về định hướng phát triển kinh tế, đồng chí Đặng Hồng Sỹ lưu ý địa phương cần chủ động khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; gắn công tác quy hoạch với xúc tiến, thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, xã cần xác định rõ những khu vực có lợi thế phát triển sản xuất, công nghiệp, thương mại và dịch vụ để có định hướng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phù hợp.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí và kinh tế ban đêm, từng bước tạo thêm nguồn thu, sinh kế cho khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng lưu ý, trong đầu tư công, xã tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình; việc triển khai cần bảo đảm đúng quy định, chất lượng và khối lượng thực tế, phấn đấu hoàn thành cơ bản khối lượng công trình trước ngày 31/12, thực hiện thanh toán, giải ngân theo quy định.

Đồng thời, địa phương chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đối với các công trình dự kiến đầu tư trong thời gian tới; xác định thứ tự ưu tiên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi được bố trí vốn có thể sớm triển khai.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng quán triệt và triển khai hiệu quả các quy định mới của Đảng. Trong đó, cần quan tâm ứng dụng chuyển đổi số vào công tác Đảng, nhất là quản lý hồ sơ đảng viên trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Quang cảnh buổi làm việc

Trên lĩnh vực y tế, xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cũng cần được quan tâm thực hiện, giúp người dân hiểu rõ lợi ích, chủ động tham gia khám sức khỏe và cập nhật thông tin y tế cá nhân.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng.