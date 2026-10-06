Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ: Giải quyết kiến nghị của cử tri phải gắn với trách nhiệm cụ thể

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm các đại biểu: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Ngô Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàm Thắng

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Đại diện Tổ đại biểu số 7, bà Ngô Thị Thanh Phương báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Hàm Thắng đã phản ánh các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Trong đó, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, đường phục vụ sản xuất; khắc phục một số đoạn đường xuống cấp, ngập úng.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng kiến nghị cần có chính sách, chế độ cho 3 hội, đoàn thể; quan tâm chế độ cho người có công; rà soát lại các dự án kéo dài, tháo gỡ khó khăn để người dân ổn định phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

Cử tri kiến nghị liên quan đến chế độ người có công

Các đợt lũ lụt vừa qua, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nhưng chưa được hưởng hỗ trợ. Cử tri đề nghị ngành chức năng rà soát, sớm hỗ trợ để người dân an tâm tái sản xuất.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, các cử tri mong muốn thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đất đai, chính sách thuế cần rõ ràng, minh bạch, tiếp tục được đơn giản hóa, giải quyết đúng hạn, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Lãnh đạo phường Hàm Thắng và lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, địa phương tiếp thu, rà soát và tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trả lời các kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận các phản ánh của cử tri đã bám sát những vấn đề trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, môi trường, an sinh xã hội và chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, đồng chí Đặng Hồng Sỹ giải thích rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc

Đối với kiến nghị liên quan tài sản công chưa sử dụng, yêu cầu địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất công, bảo đảm vệ sinh môi trường. Với những kiến nghị của cử tri liên quan đến tranh chấp đất đai, đề nghị phường Hàm Thắng kiểm tra và sớm trả lời cho cử tri.

Liên quan vấn đề lũ lụt thời gian qua, đồng chí Đặng Hồng Sỹ chia sẻ khó khăn với cử tri Hàm Thắng. Qua đó, đề nghị địa phương chủ động ứng phó công tác phòng, chống lũ, thường xuyên thu dọn rác ở các dòng kênh, bờ suối, tránh hạn chế dòng chảy. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm các công trình khơi thông dòng chảy khu vực này, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị lãnh đạo phường Hàm Thắng xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri, phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời thường xuyên thông tin kết quả để cử tri biết, theo dõi và giám sát. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ