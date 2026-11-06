Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9: Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên; Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông

Tại hội nghị, cử tri xã Hưng Nguyên có 16 lượt ý kiến, phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026 và thời gian, chương trình dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Cử tri đề nghị tỉnh bố trí nguồn lực nâng cấp những tuyến đường xuống cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối; khắc phục bất cập tại một số nút giao và đường ngang dân sinh qua đường sắt, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cử tri xã Hưng Nguyên phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, cử tri phản ánh những ảnh hưởng phát sinh sau khi đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn. Quá trình triển khai dự án đã để lại một số diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, khó tổ chức sản xuất; một số tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cử tri kiến nghị rà soát toàn bộ diện tích đất còn lại sau thu hồi, bảo đảm người dân có đường đi vào khu vực sản xuất và hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ canh tác.

Đối với những diện tích không còn bảo đảm điều kiện sản xuất do thiếu hạ tầng kết nối, cần nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, trong đó xem xét thu hồi nếu cần thiết, tránh để đất bị bỏ hoang và ảnh hưởng quyền lợi của người dân.

Cử tri xã Hưng Nguyên phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Trong lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp, cử tri đề nghị cải tạo, khơi thông các tuyến sông, kênh tiêu thoát nước, xử lý những điểm ách tắc gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; nâng mức thủy lợi phí.

Về y tế, cử tri bày tỏ băn khoăn trước việc sắp xếp mạng lưới trạm y tế sau sáp nhập, đề nghị có phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Một số kiến nghị khác liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ xóm sau sắp xếp; trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho thôn xóm để thực hiện chuyển đổi số.

Theo đuổi đến cùng việc xử lý các kiến nghị cử tri

Sau khi lãnh đạo xã Hưng Nguyên và đại diện các sở, ngành tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đối với những kiến nghị đã tiếp nhận, cam kết giải quyết với cử tri, chính quyền xã và các sở, ngành phải xác định rõ trách nhiệm, theo đuổi đến cùng việc xử lý, bảo đảm các kiến nghị chính đáng được giải quyết thỏa đáng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Trả lời một số kiến nghị cụ thể, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện hệ thống thủy lợi qua xã Hưng Nguyên và các địa bàn liên quan, đánh giá những bất cập để tham mưu phương án xử lý đồng bộ.

Đối với đề xuất trang bị thiết bị công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại các thôn, xóm, đồng chí giao xã khảo sát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả, trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất tỉnh xem xét.

Cử tri tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhất là chức danh cấp phó, đồng chí giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu cụ thể Nghị định của Chính phủ, tham mưu HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, để các cơ chế, chính sách của tỉnh đi vào cuộc sống hiệu quả, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý cán bộ xã cần chủ động cập nhật, nắm chắc các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.