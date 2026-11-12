Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hưng Nguyên Nam

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã Hưng Nguyên Nam chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Đến dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân xóm Hưng Lĩnh 2 có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh và xã Hưng Nguyên Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn kết, đồng thuận xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa năm 2026 là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; khơi dậy trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, văn minh. Qua đó, khẳng định đoàn kết là sức mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.

Bí thư Chi bộ xóm Hưng Lĩnh 2 Đặng Thị Thân phát biểu khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn Ngày Văn hóa năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Xóm Hưng Lĩnh 2 được sáp nhập từ xóm 4 và xóm 6, với tổng số 713 hộ, 3.241 nhân khẩu. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua.

Trong năm 2026, đời sống kinh tế, xã hội của các tầng lớp nhân dân tiếp tục có bước phát triển, an ninh, trật tự trên địa bàn xóm được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được triển khai kịp thời.

Cán bộ xã Hưng Nguyên Nam tham dự Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Công tác chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Vai trò hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Thu nhập của người dân đạt 58 triệu đồng/người/năm. Bộ mặt nông thôn mới tiếp tục được người dân đoàn kết đầu tư, nâng cấp ngày càng khang trang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn hóa, nghĩa tình

Chung vui với cán bộ, nhân dân xóm Hưng Lĩnh 2, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xóm đạt được thời gian qua. Những mô hình kinh tế hiệu quả, tinh thần tương trợ, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và quan tâm việc học hành của con em trong xóm là những minh chứng cụ thể cho sức mạnh đoàn kết toàn dân. Đây cũng là biểu hiện sinh động của việc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai thiết thực, đi vào cuộc sống từ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chung vui Ngày hội với cán bộ, nhân dân xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt, là cội nguồn sức mạnh và nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh là động lực phát triển bền vững. Hai yếu tố có mối quan hệ gắn bó mật thiết, cùng tạo nên sức mạnh để xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho người dân xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống, đánh giá những kết quả đã đạt được mà quan trọng hơn là củng cố sự đồng thuận, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư. Văn hóa không phải điều gì xa xôi, cao siêu mà hiện diện trong cách mỗi người sống, ứng xử với nhau hàng ngày, trong nếp nhà, tình làng nghĩa xóm và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người dân xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã Hưng Nguyên Nam tặng quà cho người dân xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Mong muốn cán bộ và nhân dân xóm Hưng Lĩnh 2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và ban quản lý xóm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Cán bộ xã Hưng Nguyên Nam tặng quà chúc mừng khu dân cư xóm Hưng Lĩnh 2. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị nhân dân tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chung tay xây dựng nông thôn mới khang trang, văn minh, để xóm Hưng Lĩnh 2 thực sự trở thành khu dân cư an toàn, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã Hưng Nguyên Nam và nhân dân xóm Hưng Lĩnh 2 chung vui điệu múa kết đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Đối với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Nguyên Nam, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có giải pháp hỗ trợ thiết thực để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chặt chẽ với ban quản lý xóm, Ban Công tác Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trò chơi "bịt mắt, bắt vịt" tại Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa