Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đại diện tổ dân phố và cử tri 4 phường.

Các đại biểu Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 4 phường.

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Đảng ủy phường Yên Bái thông tin tới cử tri về dự nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, đồng chí Đoàn Hữu Phung - Bí thư Đảng ủy phường Yên Bái đã thông tin nhanh tới cử tri về dự nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và giải đáp, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.

Theo đó, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến diễn ra trong hai ngày (8 - 9/12) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; quyết định nhiệm vụ, nhiệm vụ năm 2027 cùng các nội dung quan trọng về ngân sách, đầu tư công và cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Yên Bái cũng đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 4 phường gửi tới Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, cử tri phường Yên Bái có 4 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đầu tư công; hoạt động kinh doanh vận tải; việc thực hiện phân cấp cho HNĐND cấp xã quyết định đối với vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh và chế độ, chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp.

Cử tri đề xuất, kiến nghị với Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cử tri phường Nam Cường có 1 ý kiến đề xuất, kiến nghị đầu tư xây dựng và bảo tồn Di tích lịch sử văn hóa Gò Cọ Làng Chiềng. Cử tri phường Văn Phú có 5 ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước trên tuyến đường Âu Cơ; quan tâm sửa chữa các đoạn hư hỏng và nâng cấp tuyến Quốc lộ 2D để thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân.

Cử tri phường Âu Lâu có 1 kiến nghị về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ…

Lãnh đạo Sở Tài chính giải trình làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo đại diện một số sở ngành và các phường cũng đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Tổ đại biểu số 01, Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền các phường trong việc chuẩn bị hội nghị, tổng hợp kiến nghị và đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, việc kết hợp hội nghị tập trung với kiểm tra trực tiếp tại cơ sở là cách làm thiết thực, cần tiếp tục phát huy.

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri ngày 10/7/2026.

Đồng chí đề nghị, sau hơn 4 tháng, các sở, ngành phải báo cáo rõ đã làm được những việc gì? Kết quả cụ thể đến đâu? Vì sao những nội dung còn tồn tại chưa được giải quyết và bao giờ hoàn thành?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang đề nghị Sở Xây dựng cần tập trung làm rõ tiến độ lập quy hoạch chung đô thị liên phường, nhất là việc thẩm định các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Sở Tài chính cần làm rõ kết quả tham mưu chủ trương đầu tư, cân đối và bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng cấp thiết; phối hợp tháo gỡ những vướng mắc để địa phương chủ động triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Nội vụ cần làm rõ kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp; những trường hợp đã được giải quyết, những nội dung còn vướng mắc và phương án xử lý tiếp theo. Các cơ quan liên quan cũng cần tiếp tục làm rõ kết quả thực hiện các kiến nghị về hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm, đào tạo nghề và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang nhấn mạnh, việc trả lời kiến nghị là trách nhiệm, nhưng giải quyết được vấn đề cử tri kiến nghị mới là kết quả cuối cùng. Một văn bản trả lời, một quyết định phê duyệt dự án chưa thể thay thế kết quả thực tế mà người dân mong đợi.

Về trách nhiệm giải quyết kiến nghị và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang cho rằng, tiếp xúc cử tri không chỉ để tiếp nhận ý kiến mà quan trọng hơn là phải theo dõi, đôn đốc và giám sát đến cùng kết quả giải quyết.

Đề nghị các sở, ngành cần chủ động, không chờ đến kỳ tiếp xúc cử tri mới rà soát. Những việc thuộc thẩm quyền, đã đủ điều kiện thì tập trung giải quyết; những việc còn vướng mắc phải chủ động phối hợp tháo gỡ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đồng chí cũng đề nghị Tổ đại biểu số 1 tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền các phường trong việc theo dõi, tổng hợp và đôn đốc giải quyết từng kiến nghị.

"Tinh thần xuyên suốt là tiếp xúc cử tri phải thực chất, giám sát phải đến cùng; lấy kết quả giải quyết kiến nghị và hiệu quả mang lại cho Nhân dân làm thước đo trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị", đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh.