Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đại biểu Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND 4 phường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang kiểm tra tiến độ xây dựng công trình nhà văn hóa tổ dân phố Yên Ninh 8, phường Yên Bái.

Tại các địa điểm kiểm tra, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, hiện trạng hạ tầng và tình hình quy hoạch. Trong đó, đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng công trình nhà văn hóa tổ dân phố Yên Ninh 8, phường Yên Bái; lắng nghe ý kiến Nhân dân về việc bố trí, bảo đảm các thiết chế văn hóa ở cơ sở trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra hệ thống thoát nước bị hư hỏng trên tuyến đường tỉnh 163 Yên Bái - Khe Sang.

Tại phường Nam Cường, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình trạng hư hỏng hệ thống thoát nước trên tuyến Đường tỉnh 163 (Yên Bái - Khe Sang); đồng thời lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến việc đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Gò Cọ Làng Chiềng tại tổ dân phố số 5.

Phường Nam Cường đề xuất, kiến nghị về việc đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Gò Cọ Làng Chiềng tại tổ dân phố số 5.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri phường Âu Lâu.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực tế 2 dự án khu đô thị Xóm Soi chậm triển khai, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân trong khu vực quy hoạch.

Tại tổ dân phố 11, phường Âu Lâu, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình trạng bồi lấp suối Ngòi Lâu, gây ngập úng và ảnh hưởng đến việc thoát lũ; kiểm tra tiến độ triển khai 2 dự án khu đô thị Xóm Soi đang chậm thực hiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân trong khu vực quy hoạch.

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra việc hoàn trả đường dân sinh phục vụ thi công tuyến đường Lạc Long Quân và tình trạng ngập úng tại cống Đền Rối, đường Âu Cơ, tại tổ dân phố số 8 phường Văn Phú.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình trạng ngập úng tại cống Đền Rối, đường Âu Cơ, tại tổ dân phố số 8 phường Văn Phú.

Qua đi kiểm tra, khảo sát thực địa tại cơ sở, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp trao đổi, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương rà soát những tồn tại, vướng mắc; chủ động đề xuất giải pháp, sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri theo đúng thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Giang cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là đối với các vấn đề liên quan đến quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện theo quy định.