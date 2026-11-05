Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Việt Trì

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Ngọc Nên.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Nên thuộc Đảng bộ phường Việt Trì, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khẳng định: Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Việt Trì trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị Đảng bộ phường Việt Trì thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, thăm hỏi, động viên các đảng viên cao tuổi; lắng nghe, tiếp thu những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp quý báu của các đảng viên lão thành, củng cố vững chắc khối đoàn kết tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong dịp này, Đảng bộ phường Việt Trì có 181 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 101 đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng.