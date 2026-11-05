Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Hà Thị Lành

Tham dự lễ trao tặng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo xã Cự Đồng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên chi bộ khu dân cư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Hà Thị Lành.

Đồng chí Hà Thị Lành sinh ngày 1/5/1930, tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng ngày 15/9/1948; đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Chiềng, Đảng bộ xã Cự Đồng.

80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ ghi dấu chiều dài của thời gian mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị kiên định, lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Thị Lành là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ của người đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi lễ.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đảng viên Hà Thị Lành trong suốt quá trình rèn luyện, cống hiến.

Đồng chí khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của cá nhân đảng viên Hà Thị Lành mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Cự Đồng và Đảng bộ tỉnh; đồng thời là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Cự Đồng.

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Cự Đồng, Chi bộ thôn Chiềng tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên cao tuổi. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng củng cố khối đoàn kết tại cơ sở, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.