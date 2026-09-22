Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh: Từng bước hình thành phương thức làm việc số, giảm giấy tờ, thao tác thủ công

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu và đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, các cơ quan tập trung triển khai Đề án 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định làm cơ sở thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đến 21/9/2026, đã hoàn thành 170/174 nhiệm vụ có thời hạn, duy trì thực hiện 99 nhiệm vụ thường xuyên, trong đó, hoàn thành 20/21 nhiệm vụ của Đề án 204. Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung được triển khai đồng bộ, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình đạt 82,1%; tỷ lệ văn bản đến điện tử đạt 99,7%; tỷ lệ văn bản ký số đạt 82,1%; xếp thứ 4/60 tỉnh, thành ủy, đơn vị trên toàn quốc.

Hạ tầng số, mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng bảo mật liên thông được mở rộng đến cấp xã, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các nền tảng số. Công tác chuẩn hóa dữ liệu đảng viên đạt 100% (63.788/63.788 đảng viên), xếp thứ 5 toàn quốc; tỷ lệ cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt 84,9%.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tăng cường với việc kiện toàn tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và tổ chức diễn tập thực chiến. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và tạo nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số khó khăn, hạn chế: hạ tầng số chưa đồng đều, nhất là tại cấp xã, vùng sâu, vùng xa; đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn thiếu; tiến độ số hóa tài liệu, xây dựng kho dữ liệu số còn chậm; việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ, hiệu quả...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong triển khai chuyển đổi số, nhất là trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn. Đề nghị trong 3 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, chỉ đạo theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Tập trung giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ còn tồn đọng, tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Hoàn thiện hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và nền tảng số dùng chung, bảo đảm các hệ thống thông tin hoạt động liên tục, ổn định. Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung; thực hiện quản trị dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Tập trung triển khai, khai thác thực chất các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung trong các cơ quan Đảng. Hạn chế tình trạng sử dụng phân tán, trùng lặp, thiếu đồng bộ. Từng bước hình thành phương thức làm việc số, giảm giấy tờ, giảm thao tác thủ công, nâng cao năng suất và chất lượng tham mưu, tổng hợp và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.