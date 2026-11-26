Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức diễn tập cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn tỉnh tổ chức diễn tập tại 17 xã, trong đó, 15 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ, 2 xã diễn tập phòng thủ dân sự. Mặc dù còn gặp những khó khăn trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, song với sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng của nhân dân, các cuộc diễn tập đều hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Công tác diễn tập được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội. Các địa phương huy động trên 39.590 ngày công của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia xây dựng các công trình, làm đường, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp và xử lý tình huống của các cơ quan, đơn vị được nâng cao. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết quả, 12/17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5/17 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập, vận hành cơ chế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác diễn tập trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chuyển hóa tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập thành quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, trước mắt là hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và duy trì trong suốt nhiệm kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập, phổ biến rộng rãi những bài học kinh nghiệm, đưa kết quả rút kinh nghiệm vào thực tiễn công tác; chỉ đạo hoàn thiện, rà soát, bổ sung, cập nhật thường xuyên hệ thống kế hoạch, văn kiện theo quy định. Chủ động phối hợp với các lực lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027; chuẩn bị từ sớm, từ xa cho công tác diễn tập trong những năm tiếp theo. Nghiên cứu, rà soát quy hoạch cơ sở phục vụ huấn luyện; tham mưu xây dựng cơ chế bảo đảm kinh phí công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó có nhiệm vụ diễn tập. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức diễn tập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Nhân dịp này, 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.