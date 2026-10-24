Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh kiểm tra chuẩn bị diễn tập tại xã Độc Lập và Hạnh Phúc

Đoàn công tác kiểm tra trực tiếp điểm diễn tập tại xã Độc Lập.

Đoàn theo dõi xã Độc Lập tổ chức diễn tập thử; kiểm tra văn kiện diễn tập, khu vận hành cơ chế, khu căn cứ chiến đấu tại xã Độc Lập và xã Hạnh Phúc.

Theo đó, thực hiện kế hoạch diễn tập của tỉnh, 2 xã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, tập trung quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tham gia; thành lập ban tổ chức, tổ giúp việc và khung tập; đẩy mạnh tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ diễn tập. Xây dựng các khu vực phục vụ diễn tập; chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động nhân lực, vật lực và phát huy sự tham gia của nhân dân.

Đến nay, các nhiệm vụ được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnhđề nghị xã Độc Lập tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị diễn tập, bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân trong tổ chức thực hiện, nội dung diễn tập cần được xây dựng có chiều sâu, sát thực tiễn, phân công rõ từng nhiệm vụ, bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ trong quá trình tổ chức diễn tập.

Đề nghị xã Hạnh Phúc tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục phục vụ diễn tập; tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức diễn tập. Đồng thời, chú trọng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực diễn tập, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, gọn gàng, đáp ứng yêu cầu đề ra.