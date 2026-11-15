Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy

Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Lê An, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, xã Đàm Thủy cùng đông đảo nhân dân khu dân cư.

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội gắn với các hoạt động trưng bày nông sản địa phương, biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Xóm Bản Giốc là khu dân cư biên giới, có 209 hộ, 940 nhân khẩu với 3 dân tộc Tày, Kinh, Dao cùng sinh sống. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong xóm tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm. Năm 2026, nhân dân đóng góp 260 ngày công xây dựng gần 2 km đường nội đồng; lắp đặt 23 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. 88% hộ dân đạt gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, khu dân cư tổ chức biểu dương, trao công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026 cho đại diện các hộ gia đình tiêu biểu. Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể phát động, ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2027.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy.

Phát biểu chung vui với nhân dân xóm Bản Giốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhấn mạnh, tỉnh xác định xây dựng và phát triển khu du lịch thác Bản Giốc là cực tăng trưởng, đề nghị xã làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; phát huy dân chủ, tinh thần tự quản và sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, du lịch gắn với sinh kế, giảm nghèo bền vững; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hướng đến xây dựng xóm xã hội chủ nghĩa, xã xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh tặng quà cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận khu dân cư xóm Bản Giốc.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh tặng quà cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và 10 người có uy tín tại xóm Bản Giốc. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà hỗ trợ, động viên 16 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xóm nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.