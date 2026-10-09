Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh: Đổi mới tư duy, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và đổi tên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn công tác tham mưu, chỉ đạo trên các lĩnh vực được giao.

9 tháng đầu năm, Ban chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo. Hoàn thành 9/14 nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm; tham mưu trình Tỉnh ủy xem xét ban hành gần 130 văn bản, trực tiếp ban hành trên 1.500 văn bản.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được triển khai sâu rộng. Toàn tỉnh có trên 59.300 lượt cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đạt 94,4%; tổ chức trên 1.500 buổi tuyên truyền trong nhân dân, thu hút hơn 138.700 lượt người tham gia.

Công tác định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được chú trọng. Hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn được triển khai với nhiều hình thức đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, hoạt động văn hóa, văn nghệ và khoa giáo đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban cũng chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý; sử dụng Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy - cổng thành phần của Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc theo phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; chủ động tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ học tập sang thực hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức trách nhiệm, tác phong công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.