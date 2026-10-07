Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh: 3 Văn phòng tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy chế hoạt động giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 464-QĐ/TU ngày 11/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay 3 Văn phòng phối hợp xây dựng, điều chỉnh, trao đổi thông tin đối với 41 lịch công tác tuần; phối hợp tham mưu, phục vụ triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá và các nghị quyết lớn của Trung ương; kịp thời rà soát, tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; phối hợp tham mưu, phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn, nhiệm vụ đột xuất, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; các hoạt động đối ngoại, đón tiếp các đoàn công tác được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

3 Văn phòng phối hợp đôn đốc các cơ quan chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo văn bản; trao đổi, rà soát những nội dung liên quan đến thẩm quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chuẩn bị chương trình, tài liệu, thành phần và các điều kiện phục vụ. Đối với đề án, dự án, tài liệu trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Văn phòng phối hợp đôn đốc cơ quan chủ trì hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ, thẩm quyền, nội dung đề xuất và tiến độ trước khi trình.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu trao đổi nội dung phối hợp giữa 3 Văn phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 3 Văn phòng trao đổi, thảo luận về quy chế phối hợp, xây dựng, điều chỉnh chương trình, lịch công tác; chất lượng, tiến độ chuẩn bị hồ sơ trình cấp có thẩm quyền; trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu và theo dõi nhiệm vụ; công tác chuyển đổi số, hệ thống quản lý văn bản, cơ sở dữ liệu liên thông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh đề nghị: 3 Văn phòng tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp, bảo đảm phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xác định rõ phạm vi, nội dung phối hợp, nhất là các nhiệm vụ chung liên quan đến hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thống nhất đầu mối, phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các phòng, bộ phận chuyên môn; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.

Về chương trình, lịch công tác, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, tích hợp với chương trình của HĐND, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thường xuyên rà soát, điều hòa, bảo đảm khoa học, tránh trùng lặp. Các Văn phòng thực hiện nghiêm cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin; chủ động chuẩn bị những nội dung có thể dự kiến trước.

Đối với hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, cần bảo đảm đúng quy trình, thời hạn, chất lượng; nội dung tờ trình ngắn gọn, rõ mục đích, yêu cầu và đề xuất. Đồng thời, nâng cao tính độc lập, chủ động của các phòng chuyên môn, tăng cường nghiên cứu, tham mưu; phân định rõ trách nhiệm giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, tổng hợp, xử lý văn bản; nghiên cứu xây dựng các công cụ quản lý nhiệm vụ, tiến độ, cảnh báo công việc và từng bước hình thành cơ chế thông tin chung giữa 3 Văn phòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các Văn phòng cần phân vai, phân nhiệm, phân cấp, phân quyền rõ ràng; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chủ động, hiệu quả. Tăng cường phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.