Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang yêu cầu phát huy lợi thế kinh tế biên giới, giữ vững chủ quyền

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 23/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Minh Thành đánh giá việc triển khai nghị quyết đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tỉnh chú trọng phối hợp giữa các lực lượng, triển khai công tác đối ngoại, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới và duy trì quan hệ hữu nghị với các địa phương giáp biên Campuchia.

Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư tại khu vực biên giới còn lớn trong khi nguồn lực ngân sách hạn chế. Hạ tầng giao thông và khả năng kết nối ở một số địa bàn vẫn gặp khó khăn.

Đồng chí Lâm Minh Thành yêu cầu xác định khu vực biên giới vừa là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, vừa là không gian phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát triển phải gắn với quy hoạch chung của tỉnh, liên kết vùng và hội nhập quốc tế, bảo đảm người dân có điều kiện an cư, lạc nghiệp.

Tỉnh cần khai thác hiệu quả các lợi thế về kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch và những ngành kinh tế phù hợp; ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án chuyển tiếp, còn dang dở. Đồng thời, quan tâm ổn định dân cư, phát triển sinh kế, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về giáo dục, y tế và công trình dân sinh tại khu vực biên giới.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Các lực lượng cần chủ động nắm tình hình, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cho biết qua 10 năm thực hiện nghị quyết, hạ tầng giao thông, cửa khẩu, chợ biên giới và các công trình bảo vệ biên giới từng bước được đầu tư; đời sống người dân cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp.

Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh đã hoàn thành 6.753 căn nhà với kinh phí 436 tỷ đồng, bao gồm các địa bàn biên giới. Tỉnh cũng triển khai xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đồng thời thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm lo an sinh xã hội.

Theo báo cáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững ổn định; quan hệ hữu nghị với các tỉnh giáp biên Campuchia tiếp tục được củng cố, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia được bảo vệ.