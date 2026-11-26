Đồng chí Lâm Minh Thành (thứ hai, từ phải qua) và đồng chí Tống Phước Trường tham quan khu vực trưng bày tác phẩm đoạt giải hai cuộc thi.

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy An Giang, dự là phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải; dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường.

Đồng chí Lâm Minh Thành phát biểu nhấn mạnh hai cuộc thi có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, thực hiện nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí Lâm Minh Thành đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Những bài dự thi có chất lượng, cách làm hay, giải pháp thiết thực cần được vận dụng vào hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ và nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Lâm Minh Thành trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I.

Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch; phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ có năng lực nghiên cứu, viết chính luận, tuyên truyền và đấu tranh tư tưởng.

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu trên báo chí, cổng thông tin điện tử và nền tảng số; chuyển thể nội dung phù hợp thành video clip, đồ họa thông tin và sản phẩm truyền thông sinh động, dễ tiếp cận.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thu hút 10.736 bài dự thi ở cấp cơ sở, trong đó 819 bài được chọn gửi cấp tỉnh. Ban Tổ chức xét trao 38 giải, gồm giải cá nhân, tập thể và chuyên đề.

Ở giải tập thể, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đạt giải nhất; Đảng ủy xã Châu Thành và Đảng ủy Công an tỉnh đạt giải nhì. Ở giải cá nhân, tác giả Danh Tính (Công an xã Thạnh Đông) đạt giải nhất.

Đồng chí Lâm Minh Thành trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tác giả đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I.

Đồng chí Tống Phước Trường trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân đoạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh An Giang năm 2026 thu hút 5.789 tác phẩm thuộc 5 thể loại: báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video clip. Ban Tổ chức trao 5 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và khen thưởng 10 tập thể xuất sắc.

Ba giải nhất thuộc về tác giả Lê Tây Hồ với tác phẩm “Họ nói đốt tiền vào Phú Quốc - sự thật là gì?” (báo in); nhóm tác giả Huỳnh Phi Hồng Ngọc, Đặng Văn Quang, Phan Nhật Nam, Nguyễn Hoài Nam với tác phẩm “Khi bộ máy “gọn” để lòng dân “gần”” (truyền hình); tác giả Huỳnh Bá Phúc với tác phẩm “Dấu chạm của trách nhiệm” (video clip).

Đồng chí Lâm Minh Thành trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh An Giang năm 2026.

Báo và phát thanh, truyền hình An Giang có 10 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi chính luận, gồm 3 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải ba.

Đáng chú ý, An Giang có 2 tác phẩm thể loại tạp chí đạt giải khuyến khích tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 cấp Trung ương.

Đồng chí Lâm Minh Thành trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tác giả đạt giải nhất cuộc thi chính luận...

Đồng chí Tống Phước Trường trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân đoạt giải nhì cuộc thi chính luận...

Các cá nhân đoạt giải ba cuộc thi chính luận nhận bằng khen

Lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân đoạt giải tại hai cuộc thi.

Đồng chí Lâm Minh Thành nhấn mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng phải gắn với nhiệm vụ phát triển tỉnh An Giang, tập trung phản ánh những vấn đề thực tiễn về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Việc tham gia các cuộc thi không chỉ mang tính phong trào mà cần trở thành hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.