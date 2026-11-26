Thưa đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh! Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả nổi bật của Kỳ họp lần này?

Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, với nhiều kết quả nổi bật:

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 38 luật và 18 nghị quyết (trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và các vấn đề quan trọng, cùng 01 nghị quyết chung của Kỳ họp); cho ý kiến lần đầu đối với 05 dự án luật khác.

Quang cảnh Kỳ họp.

Đáng chú ý, khoảng 80% tổng thời gian kỳ họp được dành cho công tác xây dựng pháp luật, tập trung sửa đổi, hoàn thiện nhiều đạo luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Các quyết sách về kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư phát triển cũng có tính định hướng dài hạn, tạo động lực cho giai đoạn tiếp theo. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với 45 chỉ tiêu chủ yếu, xác định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Quốc hội cũng quyết định chủ trương đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm quốc gia; thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh phát biểu và chủ trì thảo luận tại tổ.

Hoạt động giám sát tối cao, chất vấn tiếp tục được đổi mới, tập trung vào những vấn đề lớn, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Phiên chất vấn tại kỳ họp tập trung vào hai lĩnh vực Tài chính và Khoa học - Công nghệ, với 65 lượt đại biểu đặt câu hỏi và 07 lượt tranh luận. Nội dung chất vấn đi thẳng vào những khó khăn, bất cập trong quản lý, điều hành, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và cam kết giải pháp, tiến độ khắc phục của các thành viên Chính phủ.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 2 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo cơ sở pháp lý cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh đã có những đóng góp như thế nào góp phần tạo nên thành công chung của Kỳ họp, đặc biệt là trong công tác lập pháp, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh đã chủ động, tích cực tham gia toàn diện các hoạt động của Quốc hội, trong đó tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đoàn xác định việc tham gia xây dựng pháp luật không chỉ dừng lại ở việc góp ý câu chữ hay kỹ thuật lập pháp mà quan trọng hơn là phải đánh giá đầy đủ tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi của quy định và tác động của chính sách đối với thực tiễn quản lý ở địa phương, đời sống Nhân dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Đoàn đã có 64 lượt ý kiến phát biểu, tranh luận và chất vấn, gồm 52 lượt phát biểu tại Tổ, 10 lượt phát biểu tại Hội trường, 01 lượt tranh luận và 01 lượt chất vấn trực tiếp tại Hội trường.

Nhìn chung, các ý kiến của Đoàn được chuẩn bị trên cơ sở nghiên cứu kỹ dự thảo luật, nghị quyết và tổng hợp từ thực tiễn địa phương. Nội dung tham gia không chỉ phản ánh những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở mà còn hướng tới đề xuất giải pháp, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Thưa đồng chí! Những nội dung nào tại Kỳ họp lần này tác động trực tiếp và rõ nét nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh?

Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Sau khi chính thức trở thành thành phố thứ 9 của cả nước và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Bắc Ninh đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị và tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực. Vì vậy, các quyết sách tại Kỳ họp thứ 2 có ý nghĩa thiết thực đối với thành phố trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Các ĐBQH Đoàn Bắc Ninh đóng góp nhiều ý kiến tại Kỳ họp.

Nhóm chính sách về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đầu tư công có tác động trực tiếp đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và thu hút đầu tư của thành phố. Các quy định mới về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người có đất bị thu hồi, cùng với cơ chế phân cấp, đơn giản hóa thủ tục về đất đai và kinh doanh bất động sản, sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án, khơi thông nguồn lực đất đai và đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển.

Đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở tạo thêm cơ sở pháp lý để thành phố đẩy mạnh phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu của người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, gắn với yêu cầu quản lý minh bạch, sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở và hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách.

Các quy định về ngân sách nhà nước, đầu tư công và đấu thầu theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt trong phân bổ nguồn lực, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng quyền tự chủ trong mua sắm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thành phố trong triển khai các dự án hạ tầng, đầu tư cơ sở vật chất y tế, giáo dục và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Trần Thị Vân- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố thảo luận tại nghị trường.

Các chính sách về đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp, năng lượng và bảo vệ môi trường cũng có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của thành phố. Là địa bàn có quy mô công nghiệp lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh có điều kiện thuận lợi để thụ hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Việc hoàn thiện chính sách thuế, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đáng chú ý, các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng tăng cường phân cấp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, giám sát và kiểm soát ô nhiễm tại địa phương. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với một thành phố công nghiệp, nơi áp lực về môi trường, hạ tầng và chất lượng sống ngày càng lớn.

Các cơ chế phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa mở ra cơ hội để Bắc Ninh khai thác hiệu quả hơn giá trị di sản Dân ca Quan họ, hệ thống di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống; kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm và các sản phẩm công nghiệp văn hóa, tạo thêm việc làm, sinh kế và nguồn thu cho địa phương.

Đoàn ĐBQH thành phố tham gia góp ý vào các dự thảo luật tại nghị trường.

Có thể thấy, các quyết sách tại Kỳ họp vừa tạo hành lang pháp lý, vừa mở ra cơ hội phát triển mới cho Bắc Ninh. Vấn đề quan trọng là thành phố phải chủ động cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời đưa các chính sách vào thực tiễn, biến cơ hội và nguồn lực thành kết quả phát triển cụ thể.

Đoàn ĐBQH thành phố đã phản ánh, kiến nghị những vấn đề thực tiễn nào của địa phương và tâm tư của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Hầu hết các ý kiến của các Đại biểu trong Đoàn đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tại Kỳ họp đều trên cơ sở nghiên cứu phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương. Qua đó, vừa góp phần tích cực vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, vừa góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra.

Ví dụ như lĩnh vực đất đai, qua thực tiễn địa phương cho thấy chính sách, pháp luật về đất đai, nhất là các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, bất cập; gây khó khăn cho cả cơ quan thực hiện, người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Đại biểu trong Đoàn kiến nghị cần có quy định cụ thể theo hướng tiền tệ hóa các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất, nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời hạn chế rủi ro cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực thi.

Các ĐBQH thành phố thảo luận tại tổ.

Đối với những trường hợp trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền trước đây cũng cần có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trên cơ sở xem xét nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đáng chú ý là, Đại biểu trong Đoàn đã đeo bám đề nghị cần bổ sung quy định chuyển tiếp trong Luật Đất đai, nhằm giải quyết một vấn đề tồn đọng, kéo dài ở địa phương - đó là việc tiếp tục giải quyết thực hiện chính sách giao đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho người có đất nông nghiệp đã bị Nhà nước thu hồi trước đây.

Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cấp, các cơ quan. Việc phân cấp, phân quyền cần đi đôi với bảo đảm nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất và hướng dẫn cụ thể, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một vấn đề đáng chú ý được đặt ra từ thực tiễn thảo luận tại Kỳ họp là cần xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, phản ứng nhanh trước những bất cập trong thực thi chính sách, tránh tình trạng chính sách chậm được điều chỉnh, vướng mắc chậm được tháo gỡ. Thực tế từ việc giá vật liệu xây dựng chưa theo sát thị trường đến những khó khăn trong triển khai đầu tư công, khai thác trụ sở dôi dư đều cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao tính chủ động, kịp thời trong quản lý, điều hành. Theo đó, cần thiết lập cơ chế phát hiện, tiếp nhận và xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả thực thi và kết quả thực chất làm thước đo, không để những bất cập kéo dài trở thành điểm nghẽn, cản trở phát triển.

Đoàn cũng luôn quan tâm đeo bám giải quyết các vấn đề dân sinh được cử tri phản ánh. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn đã tổng hợp, theo dõi các kiến nghị liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước; nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị; chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở và những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền đô thị.

Quan điểm của Đoàn là không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, chuyển kiến nghị mà phải theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, kịp thời đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, xử lý và thông tin kết quả đến cử tri.

Thông qua các nội dung trên, Đoàn mong muốn những khó khăn, bất cập từ thực tiễn địa phương được các cơ quan Trung ương quan tâm xem xét, giải quyết; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Sau khi các luật, nghị quyết được thông qua, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương như thế nào để đưa chính sách vào cuộc sống và giám sát việc thực thi?

Đồng chí Nguyễn Thị Hương: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết mới chỉ là bước đầu; hiệu quả thực sự của chính sách được thể hiện ở kết quả tổ chức thực hiện, ở những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, sau kỳ họp, Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức thông tin, tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp. Hình thức tuyên truyền sẽ tiếp tục được đổi mới, chú trọng những chính sách mới có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực đất đai, nhà ở, thuế, bảo hiểm xã hội, an toàn giao thông và thủ tục hành chính số. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nắm bắt đầy đủ quy định, tạo sự đồng thuận và chủ động thực hiện.

Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh đóng góp nhiều ý kiến vào các dự án luật và nghị quyết.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đoàn sẽ phối hợp rà soát, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương. Đoàn đồng hành cùng HĐND, UBND thành phố trong việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định cần thiết, nhất là những nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý đất đai, phát triển đô thị, thủ tục đầu tư và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Mục tiêu là bảo đảm các quy định được triển khai đồng bộ, thống nhất, không để phát sinh khoảng trống hoặc chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Công tác giám sát việc thực thi pháp luật và trách nhiệm công vụ cũng sẽ tiếp tục được tăng cường. Đoàn sẽ lựa chọn những lĩnh vực có tác động lớn đến đời sống Nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp, dễ phát sinh vướng mắc hoặc chậm trễ để đưa vào chương trình giám sát, khảo sát năm 2027. Trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chính sách an sinh xã hội và quản lý, sử dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp. Qua giám sát, Đoàn sẽ kịp thời phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách và hạn chế trong tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan, kiến nghị giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều 25/11, Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri, thông tin về kết quả Kỳ họp.

Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước. Theo đó, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng, quan tâm hơn đến công nhân, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, hộ kinh doanh và người dân tại cơ sở. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương, Đoàn chủ động phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương để phản ánh, kiến nghị xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Phương châm hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh trong thời gian tới là bám sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của cử tri, chủ động tham gia xây dựng chính sách, tăng cường giám sát và theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị.

Hiệu quả hoạt động của Đoàn không chỉ được đánh giá qua số lượng ý kiến tham gia tại nghị trường mà quan trọng hơn là những vấn đề của người dân, doanh nghiệp được phản ánh, kiến nghị và giải quyết như thế nào. Đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

• Thực hiện: Hồng Tâm

• Trình bày: Ngọc Nhi