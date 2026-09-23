Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Hương tiếp xúc cử tri xã Ngọc Thiện

Dự cuộc tiếp xúc cử tri sáng 23/9 có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Trần Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nhã Nam.

Các đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Ngọc Thiện.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và đông đảo cán bộ, cử tri xã Ngọc Thiện.

Tại đây, đại biểu Trần Văn Tuấn thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội làm việc trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu ý kiến.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 44 dự án; cho ý kiến 1 dự án. Trong đó có 42 dự án luật và 1 nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 nghị quyết do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình.

Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp đó, đại biểu Trần Văn Tuấn thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Thiện.

Cử tri xã Ngọc Thiện nêu một số nội dung: Hiện nay, hạn mức để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án chuẩn bị thực hiện trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau không vượt quá 2 lần mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hiện tại đã được giao theo từng nguồn vốn. Việc quy định hạn mức cố định như vậy làm hạn chế khả năng chủ động chuẩn bị đầu tư của các địa phương có nhu cầu đầu tư lớn nhưng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hiện tại được giao ở mức thấp. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu, ban hành cơ chế linh hoạt đối với những trường hợp đặc thù, bảo đảm kiểm soát khả năng cân đối ngân sách nhưng không hạn chế việc chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn thông báo đến cử tri một số nội dung dự kiến của kỳ họp.

Đề nghị Quốc hội và HĐND thành phố quan tâm nghiên cứu, xem xét, đề xuất các cấp có thẩm quyền về chế độ phụ cấp và chính sách bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng; có chế độ đối với đội ngũ y tế thôn, bản nghỉ công tác do sáp nhập thôn; quan tâm đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn đã xuống cấp không đủ điều kiện phục vụ Nhân dân… Xem xét có chính sách giảm chi phí khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tăng nhóm thuốc chữa bệnh đối với người mắc bệnh hiểm nghèo.

Cử tri xã Ngọc Thiện nêu ý kiến.

Đại biểu Quốc hội có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình trong sách giáo khoa, cần đưa vào những bài học giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Thực hiện tốt việc phát hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu theo hướng sớm, liên tục, phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh, bảo đảm chương trình giáo dục và sự phát triển toàn diện.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi khung hình phạt đối với những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại hàng hóa giả, thực phẩm có chất cấm, độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng…

Trao đổi với cử tri, lãnh đạo xã Ngọc Thiện làm rõ những nội dung, vấn đề cử tri nêu, trong đó có những việc liên quan đến chế độ, chính sách, đầu tư công, giáo dục, y tế.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Thiện làm rõ những nội dung cử tri nêu.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Hương tiếp thu, tổng hợp các ý kiến theo nhóm vấn đề.

Qua phân tích, giải đáp những nội dung cử tri nêu, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị xã, thôn, cán bộ, đảng viên tiếp tục tuyên truyền, vận động để cử tri, Nhân dân, nhất là những chế độ, chính sách được thành phố Bắc Ninh áp dụng, thực hiện ưu việt nhất, có lợi cho người dân.

Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để xem xét, giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Trưởng đoàn liên tục đeo bám, đôn đốc để các cơ quan chức năng trả lời, qua đó làm cầu nối để chuyển tải đến cử tri trong thời gian sớm nhất.