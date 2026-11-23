Cùng dự tổng duyệt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; các Thành ủy viên: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan; Phó Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và xã Bom Bo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và các đại biểu dự tổng duyệt chương trình. Ảnh: Quang Minh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà và Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bom Bo Vũ Long Sơn dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang và các đại biểu dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi tổng duyệt, sau khi theo dõi toàn bộ các nội dung chương trình nghệ thuật, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng đề nghị ban tổ chức điều chỉnh một số chi tiết, hình ảnh để làm nổi bật chủ đề, thông điệp của chương trình. Đồng chí cũng lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện một số tiết mục văn nghệ do người dân biểu diễn; lựa chọn hình ảnh minh họa phong phú, phù hợp với nội dung từng ca khúc, nhất là các bài hát về Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà đề nghị rà soát việc trang trí sân khấu, bảo đảm tính hài hòa, thẩm mỹ; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, cần tổ chức vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực tổ chức, từ sân khấu đến khu vực chỗ ngồi của đại biểu và khán giả ngay sau tổng duyệt.

Đánh giá tổng thể chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh đề nghị ban tổ chức và ê-kíp thực hiện tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của lễ bế mạc, nhất là khi chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Cụ thể, chương trình sẽ bắt đầu truyền hình trực tiếp từ 19h45 ngày 24-11, sớm hơn 15 phút so với kế hoạch ban đầu, đồng thời truyền hình trực tiếp cả phần nghi thức đốt lửa khai hội. Do đó, công tác chuẩn bị trang phục cho các già làng, nghệ nhân cần được thực hiện chu đáo.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh cũng lưu ý MC và đại biểu ưu tiên trang phục thổ cẩm nhằm tạo không khí đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; bố trí đội hình cồng chiêng phù hợp với không gian biểu diễn; đồng thời rà soát, bổ sung đạo cụ cho tiết mục múa kết thúc chương trình, bảo đảm tạo nên không gian sân khấu rực rỡ, ấn tượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu ban tổ chức kiểm tra toàn diện các hạng mục cơ sở vật chất, nhất là hệ thống âm thanh, ánh sáng; phương án phân luồng giao thông; công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực lễ hội; lễ tân, khánh tiết và các điều kiện phục vụ đại biểu, người dân. Những nội dung điều chỉnh tại buổi tổng duyệt cần được khẩn trương triển khai thực hiện, để chương trình đảm bảo đạt chất lượng cao.

Các tiết mục dự kiến sẽ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: Quang Minh

Theo kế hoạch, chương trình bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra tại xã Bom Bo được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Khởi nguồn - Âm vang đại ngàn”, “Hội tụ sắc màu - Tiếp nối di sản” và “Bom Bo đại đoàn kết - Khát vọng tương lai”, cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố.