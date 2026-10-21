Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Đảng ủy UBND thành phố

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện. Các chỉ thị, nghị quyết được phổ biến đến 100% tổ chức Đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đảng ủy đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 671 quần chúng ưu tú và 2 lớp lý luận chính trị cho 218 đảng viên mới. Đã kết luận tiêu chuẩn chính trị 2.225 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên, ban hành 27 văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý cán bộ, đảng viên có yếu tố nước ngoài và ra nước ngoài.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Tính đến ngày 19-10, Đảng bộ UBND thành phố đã kết nạp 330 đảng viên, đạt tỷ lệ 101,54% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Thành ủy giao. Công tác số hóa hồ sơ đảng viên được chú trọng. Hiện Đảng bộ UBND thành phố có 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 11,3 ngàn đảng viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Đảng ủy UBND thành phố rà soát, bổ sung quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ UBND thành phố; củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh những tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chưa tốt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại; đề cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình nghiệp vụ, khắc phục tình trạng triển khai chậm, sử dụng phần mềm chưa hiệu quả tại một số đơn vị. Tập trung rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra…

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Đảng ủy UBND thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, cụ thể hóa và triển khai thực hiện ngay, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chương trình công tác; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.