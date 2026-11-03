Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Đảng bộ phường Chơn Thành, xã Tân Hưng và Tân Quan

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng lãnh đạo phường Chơn Thành và 2 xã Tân Hưng, Tân Quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chơn Thành và 2 xã Tân Hưng, Tân Quan. Ảnh: Quang Minh

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Chơn Thành cho biết: Năm 2026, Đảng bộ phường đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu. Đến tháng 10, có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ, dự kiến cuối năm hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng bộ phường hiện có 34 tổ chức Đảng với tổng số 1.196 đảng viên. Công tác sắp xếp, tổ chức lại khu phố, trường học công lập, tổ chức Đảng và củng cố, kiện toàn nhân sự cấp ủy được triển khai đúng quy định. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 109,6% dự toán điều chỉnh thành phố giao. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn thành phố giao.

Trên địa bàn phường có 2 tuyến cao tốc đi qua. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành hoàn thành 100%; Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đạt 99% khối lượng bàn giao mặt bằng.

Đối với xã Tân Hưng, Đảng bộ xã có 11/21 chỉ tiêu được đánh giá ước đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Đảng bộ hiện có 24 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 643 đảng viên. Trong 10 tháng, xã kết nạp 20 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 45,8 tỷ đồng, bằng 123% dự toán được giao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 85,06% kế hoạch vốn được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Quan Nguyễn Văn Thư báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Đối với xã Tân Quan, năm 2026, Đảng ủy xã đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Qua 10 tháng, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đang triển khai bảo đảm tiến độ, 11 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Xã kết nạp 22 đảng viên, đạt 96% chỉ tiêu được giao. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 110 tỷ đồng, bằng 105,44% dự toán UBND thành phố giao; chi ngân sách đạt 73,2% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 33,2 tỷ đồng, bằng 87,1% kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, các địa phương nêu một số khó khăn, vướng mắc cần được hướng dẫn, tháo gỡ như: Các vấn đề liên quan đến tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân; thống nhất việc đánh giá, xem xét bố trí công việc hoặc giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, thôn, ấp khi thôi tham gia công tác; bàn giao trụ sở làm việc, tài sản dôi dư sau sáp nhập; xử lý rác thải, phòng cháy, chữa cháy và sửa chữa một số tuyến đường giao thông xuống cấp...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hữu Thuận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Lãnh đạo phường Chơn Thành và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Đại diện các đơn vị, sở, ngành dự buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng và đại diện các sở, ngành thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên trong tham gia sinh hoạt với các chi bộ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng; quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác khám sức khỏe toàn dân. Đại diện các đơn vị, sở, ngành cũng trao đổi làm rõ một số nội dung các địa phương kiến nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh đề nghị lãnh đạo các địa phương đổi mới phương pháp làm việc theo tinh thần "làm hết việc, không hết giờ"; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sắp xếp vị trí việc làm hợp lý, bố trí đúng người, đúng việc; đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần tăng cường xã hội hóa nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; 2 xã Tân Quan và Tân Hưng tập trung phấn đấu sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới. Các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trên địa bàn. Đặc biệt, cần công khai các kết luận của lãnh đạo tại các buổi làm việc trên website để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát kết quả thực hiện. Khi tiếp nhận ý kiến của người dân, chính quyền cần cầu thị lắng nghe, tiếp thu, kịp thời giải thích, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân...