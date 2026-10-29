Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Theo báo cáo của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố, từ ngày 30-9-2026, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, tổ chức bộ máy, nhân sự từng bước được kiện toàn. Hiện cơ quan Đảng ủy có 18 biên chế, với 3 cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra. Đảng bộ hiện có 13 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với tổng số 467 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 20/21 đồng chí, khuyết 1 đồng chí; Ban Thường vụ có 7/7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra có 5/5 đồng chí. Trụ sở làm việc của Đảng ủy đặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Ngay sau khi thành lập, với mô hình tổ chức mới, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố đã từng bước vừa ổn định bộ máy vừa triển khai ngay các nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác chuyển đổi số, công tác giám sát, phản biện xã hội, chăm lo công tác an sinh xã hội; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động sau sắp xếp.

Việc thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm được triển khai nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Phong trào Bình dân học vụ số được quan tâm triển khai.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố phối hợp thực hiện 127 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí trên 20,6 tỷ đồng; tổ chức 240 đợt ra quân bảo vệ môi trường với khoảng 28 ngàn lượt người tham gia. Đã kết nạp mới 75,3 ngàn đoàn viên, hội viên; giới thiệu trên 4,3 ngàn đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Dịp này, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố cũng kiến nghị đến đồng chí chủ trì hội nghị một số nội dung liên quan nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thực hiện công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả quan trọng mà Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố đã đạt được. Đối với những kiến nghị được nêu tại buổi làm việc, đồng chí ghi nhận đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Truyên

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh cũng đề nghị Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của Đảng ủy, hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy chế làm việc và các quy định bảo đảm hoạt động. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Phát huy vai trò của Đảng ủy trong tham mưu cho Thành ủy về công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị do Thành ủy giao, trong đó có các hoạt động chăm lo Tết năm 2027 cho người nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Đẩy mạnh triển khai phong trào Bình dân học vụ số, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ…