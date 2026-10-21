Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ). Ảnh: Phạm Hùng

Cùng tham gia có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường liên quan.

Các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra

Báo cáo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có quy mô đầu tư xây dựng nút giao gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông. Cụ thể: Hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn đi quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, bố trí 4 làn xe với tổng chiều dài 975m. Đoạn đi dưới Đại lộ Thăng Long thiết kế hầm kín dài 150m. Phía đường Lê Trọng Tấn thiết kế hầm hở dài 157,5m , tường chắn dài 220m. Phía quốc lộ 32 thiết kế hầm hở dài 157,5m , tường chắn dài 220m... Nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố với tổng giá trị 2.384 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng

Đến nay, chính quyền địa phương liên quan đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 195.673,6m2/196.016,5m2, đạt 99,8%. Diện tích còn phải giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn phường Tây Mỗ là 342,9m2. Công tác thi công dự án đến nay đạt khối lượng thi công cơ bản đạt 38%; trong đó một số hạng mục chính đạt khối lượng cao, như: Cọc khoan nhồi đại trà D1000 đạt 293/310 (đạt 95%); cọc khoan nhồi đại trà D1500 đạt 28/28 (đạt 100%); bệ trụ cầu đạt 68/80 (đạt 85%); thân trụ cầu đạt 67/80 (đạt 84%)...

Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Hùng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố kiến nghị UBND phường Tây Mỗ phối hợp với Ban để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại và sớm bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 10-2026.

Đối với Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ), theo thông tin của UBND phường Tây Mỗ (chủ đầu tư), dự án đi qua địa phận 3 địa phương: Phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nghe đại diện lãnh đạo phường Tây Mỗ báo cáo tiến độ Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ). Ảnh: Phạm Hùng

Dự án có quy mô đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) có chiều dài khoảng 4,95km, gồm 2 đoạn tuyến: Đoạn 1 từ phố Trịnh Văn Bô đến Cầu Ngà có chiều dài khoảng 3,25km; đoạn 2 từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài khoảng 1,7km.

Đến nay, tổng diện tích thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thi công cho dự án là 49,4% (tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 229.319,6m2). Hiện nay, toàn bộ mặt bằng đã nhận bàn giao đang được các đơn vị nhà thầu khẩn trương triển khai thi công và đảm bảo an toàn giao thông đi lại của người dân.

Một đoạn đã hoàn thành thuộc Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ). Ảnh: Phạm Hùng

Về bố trí tái định cư, hiện nay, UBND 3 xã, phường: Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng đang thực hiện niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và lập hồ sơ thiết kế để trình thẩm định, phê duyệt dự án làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định. Dự kiến quý IV-2026 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, phê duyệt dự án; quý II-2027 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập phương án chia lô và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án, UBND 3 xã, phường sẽ áp dụng khoản hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp đủ điều kiện được xét tái định cư, tổ chức công khai dự thảo phương án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đối với Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, dự án có tổng chiều dài khoảng 10,7km, với thiết kế 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành hai bên. Dự án có tổng mức đầu tư 5.601 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án, năm 2025-2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nghe báo cáo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Hùng

Về công tác giải phóng mặt bằng, đối với dự án thành phần 1.1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 13-3-2026 của UBND thành phố do UBND Phường Kiến Hưng làm chủ đầu tư có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 28,2ha nằm trên địa bàn 2 phường: Kiến Hưng 23,31ha và Phú Lương 4,89ha. Đến thời điểm hiện nay đã tổ chức tiếp nhận mặt bằng 5,27ha/28,26ha, đạt 18,64% khối lượng. Ngoài diện tích đã bàn giao, các phường đề nghị tiếp tục bàn giao mặt bằng gồm: Phường Kiến Hưng: 8,3ha; phường Phú Lương: 4,89ha.

Dự án thành phần 1.2 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 3-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội do UBND xã Đại Thanh làm chủ đầu tư có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 102,1ha nằm trên địa bàn 4 xã: Đại Thanh 35ha, Ngọc Hồi 12,1ha, Thanh Trì 47,5ha, Nam Phù 7,48ha. Đến thời điểm hiện nay đã tổ chức tiếp nhận mặt bằng 3,3ha/102,1ha đạt 3,23% khối lượng. Ngoài diện tích đã bàn giao, các xã đề nghị tiếp tục bàn giao mặt bằng gồm: Xã Thanh Trì 2,3ha, xã Nam Phù 5,3ha.

Về công tác thi công, đoạn 1 là tuyến kết nối với cầu Ngọc Hồi trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phù có chiều dài khoảng 1,55km từ quốc lộ 1A qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến điểm kết nối với cầu Ngọc Hồi đã tổ chức thi công từ ngày 28-8-2026 và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Đoạn 2 trên địa bàn các xã, phường: Kiến Hưng, Phú Lương, Đại Thanh dài 5,1km đang tổ chức thẩm định thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công từ tháng 11-2026 và hoàn thành năm 2027.

Đoạn 3 dài khoảng 4,05km đi qua địa bàn các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi và Thanh Trì, bao gồm cầu vượt nút giao quốc lộ 1A (cần hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh dự án trong tháng 11-2026 để phê duyệt thiết kế kỹ thuật, triển khai thi công từ tháng 1-2027).

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng

Tại thực địa các công trình, dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã dành thời gian tìm hiểu quy mô, đánh giá tiến độ từng dự án; chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng các dự án theo kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh các dự án giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của Thủ đô, đặc biệt là tạo thuận lợi cho nhân dân trong khu vực đi lại thuận tiện khi hoàn thành; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ). Ảnh: Phạm Hùng

Chỉ đạo về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị liên quan rà soát kỹ từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các cơ chế, chính sách theo quy định. Đặc biệt, các địa phương cần quan tâm bố trí tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; giải ngân kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng, không để ách tắc do thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Hùng

Về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo các xã, phường nơi có dự án đi qua cần khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chủ đầu tư tập trung thi công các đoạn đã có mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và giao thông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo tiến độ các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối của Thủ đô trong thời gian tới.