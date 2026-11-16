Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông: Hà Nội ưu tiên điều chỉnh quy hoạch phân khu hai xã thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa

Sáng 16-11, tại xã Vĩnh Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 29, HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các xã: Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 29 HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Phạm Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu thông tin tới cử tri về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp theo thông báo của Thường trực HĐND thành phố. Các đại biểu cũng trình bày tóm tắt báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và thông tin về kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm của HĐND thành phố khóa XVII.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Cử tri kiến nghị cơ chế đặc thù cho hai xã thí điểm

Cử tri Vũ Ngọc Huy (xã Thư Lâm) kiến nghị thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phù hợp với thực tế triển khai mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Cử tri kiến nghị ưu tiên đầu tư các công trình kết nối giao thông, khắc phục bất cập về tiêu thoát nước liên khu vực, đồng thời sớm ban hành cơ chế đặc thù về đầu tư và an sinh xã hội để địa phương có điều kiện hoàn thành các tiêu chí của mô hình.

Các cử tri tại điểm cầu xã Vĩnh Thanh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Cử tri Trần Văn Thiết (xã Phúc Thịnh) kiến nghị HĐND thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách đặc thù cho hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm giai đoạn 2026-2030.

Cử tri Trần Văn Thiết cũng kiến nghị phân cấp, ủy quyền cho xã quyết định một số nội dung liên quan đến các dự án hạ tầng thiết yếu, cử chuyên gia từ các sở, ngành hỗ trợ địa phương lập quy hoạch, bố trí trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và cây xanh.

Đề nghị xử lý xe quá tải, công khai mốc giới hành lang thoát lũ

Cử tri Nguyễn Hữu Đông (xã Vĩnh Thanh) phản ánh, xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng lưu thông với mật độ cao, gây mất an toàn giao thông và phát sinh bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Công an xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 15 xử lý nhiều trường hợp vi phạm, song tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.

Cử tri xã Vĩnh Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường qua xã Vĩnh Thanh và xem xét bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm giao thông cho Công an cấp xã. Đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả sông Hồng, cử tri kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng bụi tại đoạn qua thôn Đông và thôn Hải Bối, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cử tri Trần Thị Ngọc Hoa (thôn Yên Hà, xã Vĩnh Thanh) cho biết, người dân đồng tình với chủ trương phát triển không gian xanh, văn hóa gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống lũ. Điều các hộ dân quan tâm là phạm vi di dời và phương án bố trí nơi ở mới.

Cử tri xã Vĩnh Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Cử tri kiến nghị thành phố Hà Nội sớm cắm mốc giới hành lang thoát lũ ngoài thực địa, công khai bản đồ chi tiết, xác định rõ khu vực phải di dời và khu vực được chỉnh trang tại chỗ. Trường hợp phải di dời, người dân mong muốn được tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ, được thông tin cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ và chuyển đổi sinh kế.

Ưu tiên bố trí nguồn lực cho hai xã thí điểm

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, tập trung xem xét các nội dung phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số và đầu tư hạ tầng trọng điểm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tiếp thu, làm rõ các ý kiến của cử tri. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Về hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội đẩy mạnh thi công 7 cầu lớn qua sông Hồng và sông Đuống, tập trung hoàn thiện các tuyến đường vành đai.

Trả lời kiến nghị của cử tri hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, thành phố ưu tiên hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu hai xã thí điểm. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên bố trí nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở tổng kết vào năm 2035 và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố.

“Phải tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng, y tế và giáo dục, tiến tới miễn học phí và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Đồng thời, phải tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập để người dân được thụ hưởng chất lượng cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Về tình trạng xe quá tải và bụi đường tại xã Vĩnh Thanh, đồng chí Nguyễn Trọng Đông giao Công an thành phố, Sở Xây dựng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng xe chở quá tải. Vật liệu rời và phế thải tại các công trình xây dựng, kể cả công trình sử dụng vốn nhà nước, phải được đóng bao kín khi vận chuyển để tránh rơi vãi ra đường. Chính quyền xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm, kể cả đình chỉ thi công công trình vi phạm.

Đối với kiến nghị của cử tri thôn Yên Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận về việc xác định hành lang thoát lũ, cắm mốc giới và xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch. Thành phố cũng đã xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ. Thời gian tới, các sở, ngành sẽ triển khai và thông tin cụ thể đến người dân.