Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương tiếp xúc cử tri phường Việt Yên

Sáng 10/11, Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Thân Văn Thuần, Chủ tịch UBND phường Việt Yên tiếp xúc với cử tri phường Việt Yên. Cùng thời gian, các đại biểu HĐND phường Việt Yên tiếp xúc với cử tri trong phường trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Các đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh, đại biểu HĐND phường Việt Yên tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo tới cử tri phường Việt Yên dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố, HĐND phường; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước và báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và của phường Việt Yên 10 tháng đầu năm 2026.

Cử tri phường Việt Yên bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của phường thời gian qua; nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố, HĐND phường.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, cử tri phường Việt Yên bày tỏ tán thành với những nội dung đại biểu thông báo và đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Kiến nghị sớm triển khai kiên cố hóa, xây dựng các tuyến kênh mương nội đồng (tại tổ dân phố Tĩnh Lai, Ngân Xuân); khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác phục vụ tưới tiêu cho cây màu vụ đông 2026; công khai, minh bạch các khoản kinh phí hỗ trợ bơm nước qua hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Cử tri tổ dân phố Bích Động nêu ý kiến.

Đề nghị nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng đối với các công trình thi công trên địa bàn; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm mương rãnh, đường đi; khắc phục nhanh sự cố hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; làm rõ các khoản công nợ bàn giao sau sáp nhập và sớm ban hành hướng dẫn kiện toàn nhân sự Tổ trưởng tổ dân phố, Ban Thanh tra nhân dân cơ sở.

Cử tri phản ánh những bất cập, sai sót trong việc tính và gửi thông báo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (sai thông tin cá nhân, sai lệch diện tích, chậm cập nhật biến động sau chuyển nhượng/tách thửa, tình trạng nợ thuế chưa rõ ràng). Đồng thời đề nghị Chi cục Thuế và chính quyền địa phương sớm rà soát, đối chiếu và giải trình bằng văn bản.

Cử tri cũng đề nghị nâng cấp hệ thống loa truyền thông trên địa bàn; có giải pháp giải quyết đất xen kẹp; tăng cường công tác quản lý đất công. Xem xét có chính sách hỗ trợ trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non.

Liên quan đến Dự án Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng, cử tri tổ dân phố Đức Liễn kiến nghị giữ nguyên hoặc có phương án hỗ trợ di chuyển nghĩa trang đồng Dinh, hoàn thiện nghĩa trang đồng Bạc…

Đồng chí Thân Văn Thuần, Chủ tịch UBND phường Việt Yên giải trình làm rõ một số kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn của cử tri phường Việt Yên. Các ý kiến, kiến nghị đều rất tâm huyết, sát thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề dân sinh bức thiết tại cơ sở.

Đồng chí khẳng định toàn bộ ý kiến được tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trung thực để báo cáo Thường trực HĐND thành phố và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời trao đổi, phân tích làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND phường Việt Yên tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, nhất là các nội dung về quản lý đất đai, trật tự đô thị, tiến độ hạ tầng giao thông và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; mọi công việc liên quan đến quyền, lợi ích của dân phải được bàn bạc, thông tin minh bạch; nâng cao hiệu quả tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ các tổ dân phố sau sáp nhập và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư. Ủy ban MTTQ phường quan tâm phát huy hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân cơ sở, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương cũng mong muốn các tầng lớp Nhân dân phường Việt Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan nhà nước và đại biểu dân cử, kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.