Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, Bắc Ninh luôn xác định Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng. 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố ước đạt hơn 101 tỷ USD, tăng 32,51% so với cùng kỳ; riêng thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 23 tỷ USD, chiếm khoảng 22,86% tổng kim ngạch. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may, da giày.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi tiếp, làm việc với Đoàn.

Không chỉ khẳng định thế mạnh ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng hiện diện của nông sản địa phương tại thị trường Hoa Kỳ. Trong đó, vải thiều là sản phẩm tiêu biểu. Năm 2026, khoảng 250 tấn vải thiều được xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Canada, tham gia sâu vào các hệ thống phân phối lớn như Safeway, Albertsons và Costco.

Đặc biệt, việc hoàn thiện các điều kiện chiếu xạ, được cơ quan kiểm dịch Hoa Kỳ chấp thuận xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển qua cảng Hải Phòng tạo thêm phương thức vận chuyển, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Cùng với vải thiều, nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến đặc trưng của địa phương như mỳ gạo Chũ, rau củ quả chế biến, khoai tây đông lạnh, trà hoa vàng, sâm nam Núi Dành, tỏi đen và các sản phẩm OCOP cũng được xác định là những mặt hàng có tiềm năng khai thác thị trường Hoa Kỳ.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác Công ty trách nhiệm hữu hạn Dragonberry International Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Amy Nguyen, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty chúc mừng những kết quả nổi bật thành phố Bắc Ninh đạt được. Cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo địa phương trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, đồng hành, đưa các sản phẩm nông sản của Bắc Ninh vào thị trường Hoa Kỳ.

Thông tin về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo Công ty, các thành viên Đoàn công tác cho biết sẽ hỗ trợ địa phương trong thực hiện quy trình chăm sóc, chế biến một số loại cây ăn quả như vải thiều, ổi, nhãn, bưởi để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối Hoa Kỳ và phân phối quốc tế. Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm xây dựng trung tâm chiếu xạ; đa dạng hóa các sản phẩm, trong đó có quy hoạch vùng trồng cho quả chanh leo. Các nội dung này được đồng chí Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành thông tin, trao đổi, làm rõ.

Khẳng định quan điểm luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, đầu tư và sản xuất, kinh doanh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương trân trọng chào đón Công ty trách nhiệm hữu hạn Dragonberry International Việt Nam cùng các doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ đến tìm hiểu, kết nối và hợp tác lâu dài tại Bắc Ninh. Qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với các đối tác Hoa Kỳ, mở rộng cơ hội giao thương, đầu tư, đưa các sản phẩm thế mạnh của địa phương ngày càng vươn xa trên thị trường quốc tế.

Bà Amy Nguyen, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Dragonberry International Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đồng chí Nguyễn Thị Hương bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác Công ty trách nhiệm hữu hạn Dragonberry International Việt Nam đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Đồng thời trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và đồng hành của Công ty đối với thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, buổi làm việc lần này tiếp nối kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác thành phố Bắc Ninh tại Hoa Kỳ, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí cho biết, Bắc Ninh hiện là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn. Cùng với lợi thế phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử, chế biến, chế tạo, Bắc Ninh đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các đối tác Hoa Kỳ, tìm hiểu, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư lâu dài tại địa phương.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, thành phố đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, xác định đây vẫn là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển. Hiện thành phố đang rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; chú trọng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, qua đó cải thiện đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và các đại biểu tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác.

Đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Bắc Ninh, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tìm kiếm đối tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối nước ngoài.

Ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Công ty trong việc hỗ trợ đưa nông sản Bắc Ninh vào thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là kết quả phối hợp hoàn thiện các điều kiện xuất khẩu vải thiều chính ngạch bằng đường biển trong năm 2026, đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phát huy hiệu quả những kết quả đã đạt được.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương tiếp Đoàn Công ty TNHH Dragonberry International Việt Nam (Hoa Kỳ).

Đồng thời đề nghị Công ty quan tâm thúc đẩy các hoạt động hợp tác với thành phố Canby, bang Oregon (Hoa Kỳ) trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Sở Công Thương Bắc Ninh và Hội đồng thành phố Canby ngày 26/5/2026. Tăng cường trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, tổ chức khảo sát thực tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, lợi thế.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Công ty tại buổi làm việc, đồng chí đề nghị Công ty tổng hợp, gửi văn bản cụ thể đến UBND thành phố để các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai thiết thực, hiệu quả.