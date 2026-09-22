Cùng đi có đồng chí Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Bắc Ninh và phường Lương Tài.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương tặng quà của thành phố Bắc Ninh cho cụ Hoàng Thị Bé.

Đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cụ Hoàng Thị Bé, 100 tuổi ở tổ dân phố Phương Tĩnh. Tại đây đồng chí Nguyễn Thị Hương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của cụ và gia đình; chúc cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ; mong muốn cụ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của người cao tuổi, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi. Thường xuyên tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương thăm, tặng quà người cao tuổi và Trung tâm giáo dục hòa nhập Bắc Ninh.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh - cơ sở Lương Tài (gọi tắt là Trung tâm). Hiện nay, Trung tâm đang can thiệp sớm, can thiệp cá nhân và giáo dục hòa nhập cho 43 trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt (trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ, khuyết tật vận động...) trên địa bàn phường Lương Tài và các vùng phụ cận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của các em nhỏ; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác tư vấn, hỗ trợ và can thiệp giáo dục cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm. Đồng chí khẳng định công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu, nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đối với trẻ em đặc biệt, việc phát hiện và can thiệp sớm đóng vai trò quyết định giúp trẻ từng bước vượt qua rào cản để hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu tặng quà cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh.

Những tiến bộ rõ nét của trẻ tại Trung tâm là minh chứng sinh động cho sự kiên trì của bản thân các con, lòng yêu nghề, tận tụy của đội ngũ giáo viên cùng sự đồng hành trách nhiệm từ phía gia đình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: Trong tiến trình phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại và giàu bản sắc, thành phố Bắc Ninh xác định mọi mục tiêu tăng trưởng đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em yếu thế không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục hay y tế, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm. Kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tạo dựng hành trang vững chắc, giúp các em tự tin hòa nhập cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao quà cho các em nhỏ ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Thị Hương trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh cho các em thiếu nhi tại Trung tâm; chúc thầy cô, các em nhỏ và gia đình đón một mùa Trung thu vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa