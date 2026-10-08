Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Kênh

Sáng 8/10, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Kênh về thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 1/7/2025 đến nay; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Ngô Tân Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành liên quan của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi làm việc.

Xã Trung Kênh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã An Thịnh, Trung Kênh và An Tập, có diện tích 27,32 km², dân số 39.039 người. Đảng bộ xã hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng với 1.617 đảng viên.

Sau hơn một năm vận hành theo mô hình mới, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Trung Kênh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ tổ chức 20 đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 95%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề “đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” được triển khai tại 100% chi bộ. Ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng được quan tâm; 97,18% đảng viên đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt trên phần mềm. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng bộ xã kết nạp 53 đảng viên; riêng 9 tháng đầu năm 2026 kết nạp 44 đảng viên, đạt 88% kế hoạch.

Đồng chí Ngô Xuân Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Kênh trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chú trọng triển khai các chương trình giám sát chuyên đề; tập trung vào những lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Các mô hình “Dân vận khéo” được duy trì trên nhiều lĩnh vực; việc công khai các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công trình đầu tư, các khoản huy động đóng góp được thực hiện để Nhân dân biết, bàn và giám sát.

Hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đi vào nền nếp. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, HĐND xã tổ chức 11 kỳ họp, ban hành 56 nghị quyết. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh được quan tâm; đến nay đã giải quyết 159/193 đơn kiến nghị.

Chính quyền xã từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Từ ngày 1/7/2025 đến 5/10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 17.802 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn đạt trên 99%. Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính, số hóa thành phần hồ sơ và kết quả điện tử, chứng thực điện tử đều đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Kênh phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục ổn định. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,5 triệu đồng; thu ngân sách đạt 190 tỷ đồng, bằng 290% dự toán. 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách ước đạt 200 tỷ đồng, bằng 120% dự toán giao cả năm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung chỉ đạo, nhất là Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Bắc Ninh - Hải Dương, các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,07%; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trung Kênh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do khối lượng công việc tăng, một số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực; chuyên môn ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế; một số vấn đề đất đai tồn tại từ trước sáp nhập chưa được giải quyết dứt điểm, việc đồng bộ hồ sơ địa chính còn chậm. Địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; hỗ trợ chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn về đất đai, cơ sở vật chất và tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho các phòng chuyên môn thuộc UBND xã…

Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng cho rằng, Trung Kênh là địa phương có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi; có tốc độ phát triển đô thị nhanh; đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, đoàn kết. Đồng tình với đánh giá những mặt còn hạn chế, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí nhấn mạnh xã Trung Kênh cần rà soát, xác định rõ những động lực tăng trưởng mới để đưa vào các kế hoạch, chương trình công tác. Chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh về đường thủy nội địa, phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, mở rộng diện tích cây cà rốt chuyên canh. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng nguồn thu tiền sử dụng đất; xử lý thu gom chất thải rắn sinh hoạt; nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cả hệ thống chính trị xã Trung Kênh trong hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, tổ chức bộ máy mới sắp xếp, cơ sở vật chất còn khó khăn, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, cụ thể hóa các nhiệm vụ, duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương kết luận buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, trách nhiệm và kết quả; giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở.

Đồng chí yêu cầu xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, phát huy vai trò ở cơ sở.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, Trung Kênh cần khai thác tốt lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, hạ tầng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát các chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt để tập trung thực hiện trong quý IV/2026; xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2027 sát thực tế, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất.

Đồng chí cũng yêu cầu xã đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành chỉnh lý, số hóa tài liệu, hồ sơ theo quy định; quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số tại các thôn.

Đối với các kiến nghị của địa phương, cơ bản đã được các cơ quan, sở, ngành liên quan trả lời, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tháo gỡ theo thẩm quyền, bảo đảm các vấn đề tồn đọng được giải quyết có lộ trình, hiệu quả.