Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Sơn Hải

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban MTTQ, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố; xã Sơn Hải cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Khuôn Trang.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đại diện thôn Khuôn Trang.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thôn Khuôn Trang có diện tích tự nhiên khoảng 1.100 ha, 206 hộ, 979 nhân khẩu. Thôn có hai dân tộc Kinh và Nùng cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Nùng chiếm hơn 98%.

Năm 2026, cán bộ và Nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và nâng cao. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và đồng chí Đào Duy Trọng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo thôn Khuôn Trang.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sơn Hải, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Khuôn Trang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa có giá trị cao. Chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện thôn Khuôn Trang.

Đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Chi bộ thôn nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vận động Nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình công cộng.

Đặc biệt, quan tâm chăm lo đời sống các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Đối với xã Sơn Hải, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng bền vững; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, các công trình dân sinh, thiết chế văn hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố tặng lẵng hoa, ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể, Nhân dân thôn Khuôn Trang. Trong đó, trao biển biểu trưng hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố cho gia đình ông Hoàng Văn Minh, thôn Đồng Mậm xây nhà Đại đoàn kết.

Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn; UBND xã Sơn Hải tặng danh hiệu văn hóa cho tập thể, hộ gia đình tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao biển biểu trưng hỗ trợ tiền xây nhà Đại đoàn kết cho ông Hoàng Văn Minh, hộ nghèo thôn Đồng Mậm.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tặng một chiếc ti vi cho hộ ông Hoàng Văn Minh.