Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Bắc Giang.

Dự ngày hội còn có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố, phường Bắc Giang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố Nam Giang.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Ngày hội.

Tổ dân phố Nam Giang được thành lập từ 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập hai tổ dân phố Nam Giang 1 và Nam Giang 2. Sau sáp nhập, tổ có hơn 1,5 nghìn hộ với gần 5,9 nghìn nhân khẩu. Dù địa bàn rộng, dân số đông song dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của ban công tác mặt trận và các đoàn thể, phong trào thi đua tại khu dân cư tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và các đại biểu tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đại diện tổ dân phố.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực với tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2026 đạt 98,8%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Trong năm, Nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được 105 triệu đồng; phối hợp thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng trị giá 56 triệu đồng. Mô hình “Góp xanh hôm nay, trao yêu thương ngày mai” thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần gây quỹ hỗ trợ trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả chi bộ, ban công tác mặt trận cùng nhân dân tổ dân phố Nam Giang đạt được. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm của người dân trong quá trình sáp nhập hai tổ dân phố thành một đơn vị dân cư mới. Đây là địa bàn có quy mô dân số lớn, hoạt động kinh tế phát triển song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện tổ dân phố.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị tổ dân phố Nam Giang tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư thống nhất, đồng thuận, nghĩa tình; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, đổi mới hoạt động của ban công tác mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Những chủ trương, công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân cần được thông tin công khai, minh bạch, phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Cùng đó, tổ dân phố cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phát huy lợi thế địa bàn đô thị, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, chỉnh trang đường phố, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Đồng chí cũng lưu ý việc quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài và chăm lo gia đình chính sách, người có công, các hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho tổ dân phố Nam Giang.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả 46 tổ liên gia tự quản, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để những vụ việc nhỏ kéo dài, ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tổ dân phố Nam Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; xây dựng mỗi gia đình thực sự là gia đình văn hóa, mỗi người dân là một công dân đô thị có trách nhiệm, mỗi tuyến phố, ngõ xóm là không gian sống an toàn, thân thiện. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường Bắc Giang và thành phố Bắc Ninh.

Các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hà và lãnh đạo phường Bắc Giang trò chuyện với người cao tuổi của tổ dân phố Nam Giang.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố tặng hoa, ảnh Bác Hồ, Bác Tôn và quà chúc mừng tổ dân phố Nam Giang. Tổ dân phố Nam Giang vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố; 12 gia đình tiêu biểu, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 trên địa bàn tổ dân phố được Ủy ban MTTQ phường Bắc Giang trao ghi nhận tấm lòng vàng.