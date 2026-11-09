Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Vũ Ninh

Sáng 9/11, Đảng ủy phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và phường Vũ Ninh.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi Lễ, Đảng ủy phường Vũ Ninh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Theo đó, Đảng bộ phường có 69 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Luân, Chi bộ tổ dân phố Phúc Sơn được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm; 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm; 6 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm; 28 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm; 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm và 12 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Luân (người ngồi) và các đảng viên 50 năm, 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương khẳng định, được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân mỗi đồng chí mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và toàn Đảng bộ phường. Đó cũng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những năm tháng các đảng viên đã tận tụy cống hiến, luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên cộng sản, một lòng vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí tin tưởng rằng, với những thành tích và bề dày kinh nghiệm, các đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng cho các đảng viên lớp sau và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Hương thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh cùng với sự phát triển chung của thành phố, phường Vũ Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa để phát triển.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, đóng góp vào hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đặc biệt trong quá trình đó, vai trò, uy tín, kinh nghiệm và sự gương mẫu của các đồng chí đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, mong muốn và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Trước mắt, đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục đồng hành, ủng hộ và tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; nhất là tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia tổ chức thành công việc bầu tổ trưởng tổ dân phố, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, hưởng ứng có hiệu quả Phong trào "Bình dân học vụ số", tích cực tham gia các nhiệm vụ chuyển đổi số theo lộ trình của Trung ương và thành phố. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí đảng viên phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm trong tham gia nhiệm vụ phát triển chung của địa phương; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương đảng viên tiêu biểu, những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân.

Chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm cho thế hệ trẻ, để những giá trị tốt đẹp được các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp nối và phát huy… Từ đó, xây dựng phường Vũ Ninh ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Đồng chí Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Phạm Thị Mến, Chi bộ tổ dân phố Cô Mễ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để mỗi đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, phát huy trách nhiệm, đóng góp xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.