Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: NGỌC HÀ

Cùng dự buổi tiếp có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chào mừng Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia đến thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Đà Nẵng; khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác lâu dài.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng việc góp phần vun đắp mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Trong tổng thể mối quan hệ đó, việc giao lưu, trao đổi giữa các thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kế thừa, gìn giữ và tiếp tục làm sâu sắc nền tảng chính trị - xã hội của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, từ 1/7/2025, không gian phát triển của thành phố được mở rộng với diện tích gần 12.000km2, dân số hơn 3 triệu người, gồm 94 đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với dư địa phát triển mới, thành phố đang tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quang cảnh buổi tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn cùng đoàn trao đổi cởi mở, thực chất về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng; phát hiện, quy hoạch cán bộ trẻ; tổ chức, vận hành chính quyền địa phương và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời tin tưởng cuộc gặp gỡ sẽ giúp thế hệ cán bộ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống quan hệ tốt đẹp, cùng ý thức rõ hơn trách nhiệm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị.

Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng làm cầu nối để đưa những nội dung trao đổi trở thành các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, logistics, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sao Vandeth, Phó Chánh Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thành phố Đà Nẵng; đồng thời chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố.

Đoàn công tác đánh giá cao việc Thành ủy Đà Nẵng dành thời gian trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và đổi mới tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Sao Vandeth nhấn mạnh, Đà Nẵng là địa phương có nhiều kinh nghiệm đáng học hỏi về tư duy đổi mới, tinh thần năng động và khát vọng phát triển.

Qua đó thúc đẩy và tăng cường tình hữu nghị ngày càng sâu sắc, bền chặt giữa thế hệ trẻ hai nước.

Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Cố vấn Chủ tịch Thượng viện Hun Sen Kem Sambath (trái) tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (phải) tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác. Ảnh: NGỌC HÀ