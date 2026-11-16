Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 6 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đạt được thời gian qua; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ngày hội đại đoàn kết.

Công tác tiếp nhận, xử lý và phản biện xã hội được thực hiện tốt, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao công tác tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian tạo không khí phấn khởi, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư.

Đồng thời đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Mặt trận trong tập hợp, huy động sức dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố...

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu đáp từ. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, cùng những chỉ đạo sâu sát, kỳ vọng đối với hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Mặt trận thành phố quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.