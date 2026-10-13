Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn thăm, chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 7, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại Hội Doanh nhân trẻ thành phố, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có đội ngũ doanh nhân trẻ; góp phần cùng Đà Nẵng đạt những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tăng trưởng 10,31%. Nguồn lực đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng trưởng mạnh. Đến ngày 30/9, thành phố hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, góp phần tạo nền tảng cho Đà Nẵng phát triển trong giai đoạn mới.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng có thêm dư địa, không gian và nguồn lực phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị và hiệu quả đầu tư phát triển.

Thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những cực tăng trưởng mới của cả nước.

Đối với Hội Doanh nhân trẻ thành phố, lãnh đạo thành phố mong muốn hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối, quy tụ và khơi dậy nguồn lực của đội ngũ doanh nhân trẻ; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đội ngũ doanh nhân trẻ cần đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp để cùng phát triển.

Đồng thời chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham vấn các giải pháp để chính quyền kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Khẳng định thành phố luôn đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân phát triển là một trong những thước đo hiệu quả quản trị và năng lực kiến tạo của chính quyền.

Qua đó, kỳ vọng cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần tiên phong, đóng góp tích cực vào quá trình tăng tốc và bứt phá của Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 7, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty CP Vinpearl. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm, chúc mừng ban lãnh đạo và người lao động Công ty CP Vinpearl, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển du lịch của thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, doanh nghiệp góp phần phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm và hình thành các hệ sinh thái du lịch mới, tạo thêm sức hút để du khách trong nước và quốc tế đến, quay lại và lưu trú lâu hơn tại Đà Nẵng.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Công ty CP Vinpearl tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ gắn với du lịch xanh, chuyển đổi số và trải nghiệm du khách; phối hợp thu hút các sự kiện quốc tế, phát triển sản phẩm giải trí đặc sắc; tăng cường liên kết giữa du lịch nghỉ dưỡng với văn hóa, di sản, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Trong quá trình phát triển của công ty, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chia sẻ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, quy hoạch, đất đai, tạo điều kiện để các dự án động lực của Công ty CP Vinpearl sớm triển khai, phát huy hiệu quả.

Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, thịnh vượng và đáng sống.

Đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư và người lao động Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của FPT trong hơn 20 năm đồng hành với Đà Nẵng, nhất là trong phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Theo báo cáo của Tập đoàn, các đơn vị FPT tại Đà Nẵng hiện có khoảng 9.450 cán bộ, nhân viên; đóng góp ngân sách thành phố trên 153 tỷ đồng. Đáng chú ý, FPT Complex đóng góp 69% giá trị xuất khẩu phần mềm của thành phố, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngành công nghệ thông tin.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, FPT còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua Trường Hy Vọng với khoảng 400 học sinh, trong đó có 100 em đã trở thành sinh viên, học sinh ở các bậc học tiếp theo, nhiều em đã có việc làm. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần tạo cơ hội học tập, phát triển cho những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 7, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Phần mềm FPT miền Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng.

Thành phố mong muốn FPT tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng tầm giá trị công nghệ, phát huy hiệu quả các cơ sở hiện có, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm, nhất là trong các lĩnh vực phần mềm, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp cần cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược với thành phố bằng những nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ rõ ràng; ưu tiên các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hiệu quả chuyển đổi số cần được thể hiện qua những thay đổi thực chất trong công việc và đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị FPT tiếp tục gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các dự án thực tế, làm chủ công nghệ mới, đồng thời duy trì các hoạt động hỗ trợ tài năng trẻ và những hoàn cảnh khó khăn. Phát triển công nghệ cần đi đôi với phát triển con người và trách nhiệm cộng đồng.

Thành phố, các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; bảo đảm quá trình giải quyết công việc công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và trách nhiệm...