Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chúc mừng cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Học viện Chính trị khu vực III nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng thời đánh giá cao vai trò của học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Học viện không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn góp phần bồi đắp phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và bản lĩnh thực tiễn cho đội ngũ cán bộ của Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, mỗi bài giảng không chỉ giúp học viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ vấn đề mà còn hướng đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hành động thiết thực vì nhân dân. Đây cũng là trách nhiệm và giá trị đặc thù trong công tác giảng dạy tại các trường Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 6, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị khu vực III nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao, không chỉ vững lý luận chính trị mà còn phải nhạy bén với thực tiễn, có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện.

Vì vậy, thành phố mong muốn học viện tiếp tục đồng hành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng gắn nội dung bài giảng với thực tiễn xây dựng Đảng, quản trị địa phương, chuyển đổi số và công tác phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị tăng cường kết nối giữa học viện với các cơ quan, đơn vị của thành phố; tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận thực tiễn, nghiên cứu những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của Đà Nẵng, qua đó bổ sung tư liệu, nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy. Thành phố sẵn sàng phối hợp, trao đổi, tham vấn với học viện trong giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu đáp từ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan liên quan chủ động kết nối, thúc đẩy quan hệ phối hợp với học viện ngày càng thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động học viện sức khỏe, hạnh phúc; mong muốn học viện tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo thành phố dành cho học viện; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cụ thể hóa những kỳ vọng của thành phố bằng các hoạt động hợp tác thiết thực.