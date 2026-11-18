Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời tri ân, chúc mừng đến các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành trong bối cảnh thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát sinh không ít khó khăn, thách thức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Dù vậy, với tinh thần đoàn kết, chủ động và trách nhiệm, ngành giáo dục và đào tạo đã kịp thời tham mưu, triển khai các giải pháp phù hợp, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, không để gián đoạn việc học tập của học sinh. Nhiều kết quả tích cực được ghi nhận, trong đó riêng năm 2026, thành phố có 139 học sinh đoạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi, nhiều em đạt thành tích ấn tượng tại các sân chơi quốc tế. Từ cuối năm 2025 đến nay, ngành đã tham mưu HĐND thành phố ban hành 13 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đáng chú ý, thành phố đang tập trung triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; đồng thời quan tâm bổ sung giáo viên, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thiếu nhân lực.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, sau sắp xếp, sáp nhập, Đà Nẵng có thêm không gian và dư địa phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, ngành giáo dục cần xác định rõ trách nhiệm trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 4, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị ngành tiếp tục chú trọng giáo dục toàn diện, không chỉ trang bị kiến thức mà còn quan tâm bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, năng lực tự học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh.

Cùng với đó, cần rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với không gian phát triển mới; bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ số lượng, vững chuyên môn, có phẩm chất và tâm huyết với nghề; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý thành phố cần có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính để giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và chăm lo học sinh. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, người đứng đầu và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến.

Đến thăm Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng đến tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, người lao động; đồng thời thăm hỏi, động viên các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 8, bên phải sang" tặng hoa chúc mừng Trường Hy Vọng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thành lập vào cuối năm 2022 từ ý tưởng sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sau đại dịch COVID-19, Trường Hy Vọng ban đầu tiếp nhận 32 học sinh. Đến nay, nhà trường đã đón nhận, nuôi dưỡng và đào tạo 350 học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Đánh giá cao hành trình phát triển của nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, ý nghĩa của Trường Hy Vọng không chỉ nằm ở sự phát triển về quy mô mà còn ở giá trị nhân văn sâu sắc, với mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng ước mơ và kiến tạo tương lai cho những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Đây cũng là cam kết đầy trách nhiệm của Tập đoàn FPT, Hội đồng sáng lập cùng các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với nhà trường.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, bên cạnh việc tạo dựng môi trường học tập, trải nghiệm và chăm sóc tốt, nhà trường còn có sứ mệnh khơi dậy tiềm năng, giúp các em khám phá năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước định hình con đường phát triển của bản thân.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn Tập đoàn FPT, Hội đồng sáng lập và các tổ chức, cá nhân đã chung tay xây dựng, phát triển nhà trường; đồng thời biểu dương đội ngũ cán bộ, giáo viên đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trở thành những người đồng hành, chỗ dựa tinh thần cho học sinh.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ nhà trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, chăm lo tốt hơn cho học sinh cả về tri thức, thể chất và đời sống tinh thần.

Công Hạnh