Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo trong bối cảnh thành phố triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, thách thức.

Dù vậy, ngành giáo dục và đào tạo đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu, khắc phục khó khăn, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không để gián đoạn việc học tập của học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 5, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật. Riêng năm 2026, thành phố có 139 học sinh đoạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi, trong đó nhiều học sinh đạt thành tích ấn tượng tại các kỳ thi, cuộc thi quốc tế.

Từ cuối năm 2025 đến nay, ngành giáo dục và đào tạo đã tham mưu HĐND thành phố ban hành 13 nghị quyết liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thành phố cũng tập trung triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; quan tâm bổ sung đội ngũ giáo viên cho những địa bàn còn thiếu, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận báo cáo sơ bộ hoạt động của ngành. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sau sắp xếp, sáp nhập, Đà Nẵng có dư địa phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng phát triển giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục phẩm chất, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, năng lực tự học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; giúp học sinh tiếp thu tri thức, bồi đắp tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, ngành cần rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với không gian phát triển mới; bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập, hạn chế tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất và tâm huyết với nghề.

Bên cạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, thành phố cần quan tâm hơn đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính để giáo viên có thêm thời gian tập trung cho công tác chuyên môn và chăm lo học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 10, bên phải sang" tặng hoa chúc mừng Trường Hy Vọng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh, thân thiện. Trong đó, cần phát huy vai trò của tổ chức Đảng, người đứng đầu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

Học trò Trường Hy Vọng tặng món quà tự tay làm cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến và học sinh có môi trường học tập, phát triển toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đánh tiếng kẻng Hy Vọng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc mừng đến ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động; ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Được thành lập vào cuối năm 2022 từ ý tưởng sẻ chia với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sau đại dịch COVID-19, Trường Hy Vọng ban đầu tiếp nhận 32 học sinh. Đến nay, trường đã đón nhận, nuôi dưỡng và đào tạo 350 học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, sự phát triển của nhà trường không đơn thuần là mở rộng quy mô mà còn thể hiện sự kiên định với một ý tưởng giàu ý nghĩa nhân văn: Nuôi dưỡng ước mơ, chăm sóc và tạo dựng tương lai cho những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Đây cũng là cam kết đầy trách nhiệm của Tập đoàn FPT, Hội đồng sáng lập cùng các tổ chức, cá nhân đã đồng hành với nhà trường.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giá trị của Trường Hy Vọng không chỉ nằm ở việc tạo dựng môi trường học tập, trải nghiệm và chăm sóc tốt cho học sinh, mà còn ở việc khơi dậy tiềm năng, khích lệ các em khám phá năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước kiến tạo con đường phát triển tương lai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn trò chuyện với học sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn FPT, Hội đồng sáng lập và các tổ chức, cá nhân đã sát cánh cùng nhà trường; đặc biệt biểu dương đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dành tình cảm, sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu, đồng hành cùng các em trong cuộc sống.

Thành phố sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ nhà trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, chăm lo tốt hơn cả về trí tuệ, thể chất và đời sống tinh thần cho học sinh.