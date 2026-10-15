Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn thăm, chúc mừng 96 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 5, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng Văn phòng Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, trải qua 96 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy luôn nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, đằng sau những quyết định đúng đắn, chủ trương sáng suốt và chương trình công tác hiệu quả của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn có sự tận tụy, kiên trì, trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ làm công tác văn phòng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Văn phòng Thành ủy đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ, chuyên viên và lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhất là trong công tác tham mưu.

Văn phòng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên mà cần nâng cao chiều sâu tham mưu, chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và theo dõi đến cùng việc triển khai các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy.

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu bảo đảm các chủ trương, kết luận sau khi ban hành được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Cùng với đó, cán bộ Văn phòng Thành ủy cần thường xuyên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh công tác; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, giảm thời gian xử lý công việc sự vụ, dành nhiều nguồn lực hơn cho công tác tham mưu; nhất là tham mưu chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định lãnh đạo thành phố, Thường trực Thành ủy sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để tập thể Văn phòng Thành ủy yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thường trực Thành ủy và cá nhân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy.