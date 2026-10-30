Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra vùng trồng sâm Ngọc Linh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên phải) thăm vườn sâm Ngọc Linh của hộ ông Nguyễn Văn Lượng (thôn Ngọc Linh, xã Trà Linh). Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đã đến thăm vườn sâm Ngọc Linh của hộ ông Nguyễn Văn Lượng tại nóc Măng Lùng (thôn Ngọc Linh, xã Trà Linh). Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà, động viên gia đình tiếp tục phát triển kinh tế từ cây sâm, chú trọng bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác bảo tồn, cung ứng cây giống sâm Ngọc Linh tại Trạm dược liệu Trà Linh (thuộc Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn thăm vườn ươm sâm Ngọc Linh tại Trạm dược liệu Trà Linh. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu cho biết, đơn vị được UBND thành phố giao quản lý 50,25ha rừng tự nhiên tại thôn Ngọc Linh, ở độ cao 1.800 - 2.000m so với mực nước biển, nhằm bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen giống gốc sâm Ngọc Linh.

Nguồn giống sâm Ngọc Linh của trung tâm được sản xuất từ hạt thu hái tại vườn giống gốc, được quản lý và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Giống đã được cấp phép lưu hành theo cơ chế đặc cách và được Cục Trồng trọt cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Hiện nay, trung tâm sản xuất khoảng 200.000 cây giống/năm và phấn đấu đến năm 2030 nâng sản lượng lên khoảng 300.000 cây giống/năm.

Thông tin về dự án trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao do đơn vị thực hiện dự kiến triển khai tại hai xã Trà Linh và Trà Tập, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải cho biết, dự án có tổng diện tích 1.206ha, với vốn đầu tư dự kiến 10.920 tỷ đồng.

Dự án sẽ tập trung phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh quy mô công nghiệp ở độ cao 1.000 - 1.500m, đồng thời ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ số và chú trọng liên kết trong quá trình sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tìm hiểu về điều kiện phát triển sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu về sâm Ngọc Linh nhằm phát huy giá trị của loại dược liệu quý này.

Đồng thời gắn công tác bảo tồn với liên kết phát triển, hướng tới đưa sâm Ngọc Linh ra thị trường quốc tế, trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu cùng các xã có vùng trồng sâm Ngọc Linh chủ động kiến nghị với các sở, ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, nhất là các vấn đề về đất đai, hạ tầng, cho thuê dịch vụ môi trường rừng… để thành phố sớm có hướng tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tặng quà động viên cán bộ, nhân viên tại Trạm dược liệu Trà Linh. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tặng quà động viên cán bộ, nhân viên tại Trạm dược liệu Trà Linh.