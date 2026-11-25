Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị kiểm điểm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời tiếp tục vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sơn Trà là địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều hoạt động về đô thị, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đặt ra yêu cầu và áp lực lớn đối với công tác lãnh đạo, điều hành.

Vì vậy, hội nghị kiểm điểm không chỉ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong năm mà quan trọng hơn là nhìn nhận thực chất năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ; làm rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung kiểm điểm toàn diện việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phương thức lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Từng cá nhân phải đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, không né tránh, không lấy khó khăn chung hoặc nguyên nhân khách quan thay cho việc xác định trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Hội nghị thông qua chương trình kiểm điểm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng với đó, đánh giá đúng kết quả đạt được, làm rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Ban Thường vụ. Dù trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sơn Trà giữ gìn đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai khá toàn diện các mặt công tác; nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt kế hoạch… nhưng cần đánh giá sâu hơn chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các kết quả; làm rõ những lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, những điểm nghẽn và trách nhiệm trong từng khâu tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập trung kiểm điểm sâu vào các nhóm vấn đề. Cụ thể, công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc chưa quyết liệt, thường xuyên; tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp; việc công khai dữ liệu số, làm sạch dữ liệu nền kinh tế chưa đạt yêu cầu.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng còn tồn tại; một số dự án kéo dài, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm; việc khai thác tiềm năng, lợi thế biển, bán đảo Sơn Trà và không gian ven biển chưa tương xứng; một số hoạt động, dự án dịch vụ triển khai chưa đồng bộ; tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng sau điều chỉnh địa giới hành chính.

Công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn ở khu dân cư còn khó khăn; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa sâu, chưa đồng đều; năng lực thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của một bộ phận cán bộ còn hạn chế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường gắn kết quả kiểm điểm với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và nhiệm vụ năm 2027. Trong đó, cần nâng cao năng lực dự báo, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề cần tập trung giải quyết, không để công việc tồn đọng, kéo dài.

Sau kiểm điểm, phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ nội dung, giải pháp và thời hạn thực hiện, làm căn cứ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra các dự án trên địa bàn phường Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sơn Trà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.687,65 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 131,84 tỷ đồng, bằng 107,5% kế hoạch. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 11,36%; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,8 triệu đồng/tháng.

Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường với hơn 250 đợt ra quân xử lý trật tự vỉa hè trên 98 tuyến đường; thu gom gần 700 tấn rác thải tồn đọng, xóa hơn 50 điểm đen tập kết rác sai quy định. Công tác an sinh xã hội được triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên cho 2.820 đối tượng.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, toàn phường kết nạp 74 đảng viên, đạt 101,4% chỉ tiêu; công tác số hóa hồ sơ đảng viên đạt 98,62%; 100% chi bộ, đảng viên thuộc diện triển khai cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,6%, hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; phạm pháp hình sự giảm 27% so với cùng kỳ; hoàn thành tuyển chọn, gọi 125 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng thông qua 3 đề án trọng tâm về phát triển kinh tế biển bền vững, xây dựng cộng đồng hạnh phúc và nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng cho định hướng phát triển Sơn Trà trong những năm tới.