Sáng 26/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông - Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, kiểm tra tiến độ thi công dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ và sông Tô Lịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao đổi với các đơn vị liên quan trong việc triển khai công trình giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại sông Lừ (phường Định Công). Ảnh: Q.T.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, gói thầu số 49 thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai khoảng 7,8km cống thu gom dọc sông Lừ, gồm hai tuyến cống khoan kích, các tuyến cống nhánh đấu nối và 100 giếng tách nước thải.

Đến nay, gói thầu đạt khoảng 55% khối lượng. Nhà thầu đã tăng cường thiết bị khoan kích và tổ chức thi công ba ca. Dự kiến từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000m³/ngày đêm.

Trên sông Tô Lịch, hệ thống cống bao thuộc phạm vi dự án Yên Xá đã hoàn thành thi công. Từ tháng 8/2025, nước thải từ 245 họng xả dọc tuyến đã được thu gom về nhà máy, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3. Nhà máy xử lý trung bình khoảng 228.700m³/ngày đêm, tương đương 85% công suất thiết kế. Tại một số họng xả có lưu lượng lớn, nước thải vẫn tràn ra sông. Ban Quản lý dự án đề xuất bổ sung đường ống tại các vị trí có lưu lượng vượt khả năng thu gom của hệ thống.

Đối với dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Trạm bơm Thụy Phương đã lắp đặt đủ 4 tổ bơm và đưa nước bổ cập vào sông Tô Lịch với lưu lượng thiết kế 5m³/giây. Tại kênh hở đầu ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đấu nối để tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, dự kiến thi công trong tháng 12/2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra khu vực triển khai giếng 7.1 gói thầu số 2 Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại sông Tô Lịch.

Về dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), báo cáo cho biết, tuyến cảnh quan dài khoảng 14km, đi qua 12 phường. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị bàn giao mặt bằng và dự kiến ký hợp đồng BT trong tháng 12/2026.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân nước sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm khi hệ thống cống bao thuộc phạm vi dự án Yên Xá đã hoàn thành. Ông Nguyễn Trọng Đông giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tách nước mưa, nước thải, rà soát các cống dọc hai bờ sông và đấu nối các nguồn xả vào hệ thống thu gom để xử lý.

Tại vị trí còn đường ống xả nước thải ra mương hở, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đấu nối toàn bộ nguồn xả vào tuyến ống gom đã lắp đặt. Tại vị trí bổ cập nước cho sông Tô Lịch, các đơn vị phải đẩy nhanh thi công phần đấu nối để tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, kiểm soát dòng chảy, tránh để nước chảy ngược.

Về điều tiết dòng chảy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu nâng mức đập điều tiết ngay trong đêm, đồng thời vận hành liên tục trạm bơm đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương để bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm công suất thiết kế.

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến để duy trì mực nước. Hoàn thành hai đập dâng bổ sung trước Tết Nguyên đán và bịt kín các họng xả hở dọc tuyến.

Trong mùa khô, các đơn vị phối hợp với địa phương liên quan thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ để giảm chi phí bơm qua Trạm bơm Yên Sở…