Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Vận động, tạo đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Ngày 21/10, ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đã kiểm tra thực địa 3 dự án giao thông gồm: nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long; nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ; đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết: Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được thiết kế với các nhánh tuabin kết hợp hầm chui trực thông, trong đó hầm chui theo hướng Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 32 có tổng chiều dài 975m.

Đến nay, chính quyền địa phương đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 195.673,6m2/196.016,5m2, đạt 99,8%. Phần diện tích còn lại 342,9m2 thuộc địa bàn phường Tây Mỗ. Khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 38%; Ban Quản lý dự án kiến nghị phường Tây Mỗ phối hợp hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại, bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 10/2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 có tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2022-2027. Tuyến đường dài khoảng 4,95km, đi qua các địa bàn Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng, gồm đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến Cầu Ngà dài 3,25km và đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài 1,7km. Công tác GPMB hiện đạt 49,4% tổng diện tích đất thu hồi khoảng 229.319,6m2. Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang triển khai thi công, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Về tái định cư, các địa phương đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và lập hồ sơ thiết kế. Dự kiến trong quý IV/2026, quy hoạch và dự án tái định cư được phê duyệt; đến quý II/2027 hoàn thành GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thực hiện giao đất tái định cư theo quy định.

Đối với Dự án thành phần 2 đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng 10,7km, được thiết kế 6 làn xe cơ giới và hai đường song hành, với tổng mức đầu tư 5.601 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Công tác GPMB đang là khâu cần tập trung tháo gỡ. Tại dự án thành phần 1.1, diện tích đã tiếp nhận mặt bằng đạt 5,27ha/28,26ha, tương đương 18,64%. Trong khi đó, dự án thành phần 1.2 bàn giao 3,3ha/102,1ha, đạt 3,23%.

Về thi công, đoạn 1 dài khoảng 1,55km, kết nối với cầu Ngọc Hồi, đã khởi công từ ngày 28/8/2026 và dự kiến hoàn thành năm 2027. Đoạn 2 dài 5,1km đang hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công từ tháng 11/2026. Đoạn 3 dài khoảng 4,05km dự kiến triển khai thi công từ tháng 1/2027 sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án và phê duyệt thiết kế kỹ thuật.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch

Trước tình hình trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua khẩn trương hoàn tất GPMB, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Các đơn vị thi công cần tập trung triển khai ngay tại những khu vực đã có mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và giao thông.

Nhấn mạnh vai trò của các dự án trong hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí đủ nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch được phê duyệt.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ), ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị liên quan rà soát kỹ từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng các cơ chế, chính sách theo quy định.

Đặc biệt, các địa phương cần quan tâm bố trí tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; giải ngân kịp thời kinh phí GPMB, không để ách tắc do thủ tục hành chính.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, định kỳ báo cáo tiến độ; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, từng địa phương, không để chậm trễ trong GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.