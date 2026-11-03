Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông: Tiết giảm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực đầu tư đường sắt đô thị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc về phương án điều hành ngân sách. Ảnh: Phạm Hùng

Sáng 3-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án điều hành ngân sách năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ động cân đối nguồn lực đầu tư phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 820.311 tỷ đồng, bằng 126,2% dự toán, tăng 16,5% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, thu nội địa ước đạt 776.522 tỷ đồng, bằng 127,3% dự toán, tăng 18%.

Chi ngân sách năm 2026 ước đạt 393.720 tỷ đồng, bằng 166,8% dự toán Chính phủ giao, bằng 96,7% dự toán thành phố giao, tăng 118,6% so với năm 2025.

Để cân đối ngân sách giai đoạn 2027-2030, thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá đất và xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Thành phố ưu tiên sử dụng nguồn thu thực tế từ khai thác giá trị tăng thêm của đất đai để tái đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển đô thị theo cơ chế được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, đổi mới cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách cấp thành phố, bảo đảm nguồn lực cần thiết để cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.

Tiết giảm chi thường xuyên, đẩy nhanh quy hoạch TOD

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh yêu cầu điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, trong phương án điều hành ngân sách giai đoạn 2026-2027, thành phố phải kiên quyết tiết giảm chi thường xuyên, tạo dư địa đầu tư hạ tầng. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải gắn với giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm ngân sách.

Các sở, ngành chủ động đề xuất giải pháp tiết kiệm; kiểm soát chặt chẽ nhu cầu bổ sung kinh phí của xã, phường, không để phát sinh chi vượt khả năng cân đối. Các đơn vị tiếp tục rà soát đầu mối trực thuộc và các khoản chi sửa chữa, cải tạo, tránh trùng lặp, lãng phí.

Về nguồn lực đầu tư đường sắt đô thị, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu xây dựng phương án vốn cụ thể, khả thi trước khi phê duyệt dự án. Việc khai thác quỹ đất TOD phải được tính toán chặt chẽ, gắn với tiến độ đầu tư từng tuyến.

Đối với đề xuất tập trung toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu vực TOD để đầu tư đường sắt đô thị, các cơ quan liên quan phải làm rõ cơ chế tài chính, tỷ lệ điều tiết, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu bảo đảm phương án vốn khả thi cho đường sắt đô thị. Ảnh: Phạm Hùng

Về quy hoạch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực TOD quanh nhà ga, triển khai song song và cập nhật đồng bộ với quy hoạch phân khu. Việc nghiên cứu quy hoạch phải bao quát toàn bộ 18 tuyến đường sắt theo quy hoạch tổng thể, gắn với mục tiêu hoàn thành vào năm 2035. Công tác quy hoạch cần đi trước 5-10 năm để chuẩn bị quỹ đất, nguồn lực cho nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phạm vi nghiên cứu TOD phải phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Tại nội thành, bán kính nghiên cứu khoảng 1km quanh nhà ga; tại ngoại thành, nghiên cứu mở rộng 1,5-2km để hình thành các khu đô thị mới, gia tăng quỹ đất khai thác. Các đơn vị phấn đấu hoàn thiện quy hoạch khu vực nhà ga và depot vào cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành cân đối nguồn lực, ưu tiên vốn giải phóng mặt bằng, nhất là tại các quỹ đất TOD và khu vực nhà ga, bảo đảm phù hợp với tiến độ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.