Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, không để lãng phí nguồn lực

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh Phạm Hùng

Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; lãnh đạo một số ban, sở, ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy các xã, phường có liên quan.

Tiếp tục bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; nhiều dự án, đoạn tuyến đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, khối lượng mặt bằng được bàn giao từng bước tăng lên. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể, đối với các dự án cầu qua sông Hồng, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo thiết kế ban đầu đối với 7/7 cầu, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo.

Bên cạnh đó, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 14 dự án đầu tư xây dựng: Đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; đường Tam Trinh; cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam; tuyến đường 40m phía Bắc khu đô thị Nam Thăng Long; đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài; đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính (đoạn trên địa bàn thành phố); tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ (đường Trần Hữu Dực); bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ; mở rộng quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng; đường Vành đai 2,5 (đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ 7/7 đoạn đang triển khai).

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng

Đối với các dự án đang tiếp tục thực hiện, đường Vành đai 3 qua các xã Phúc Thịnh, Đông Anh, Thư Lâm, còn phải giải phóng mặt bằng 2,83ha/166,16ha chiếm 1,7%.

Đường Vành đai 3,5, đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đối với dự án thành phần 1.1, phường Phú Lương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Phường Kiến Hưng đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 28ha với 406 hộ; thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng 391/406 hộ... Dự án thành phần 1.2 còn phải giải phóng mặt bằng 18,05/91,81ha, chiếm 19,6% (Đại Thanh 1,91/35ha; Thanh Trì 7,63/37,13ha; Nam Phù 2,51/7,58ha; Ngọc Hồi 6,0/12,1ha)...

Đối với tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn Vành đai 3 - Giải Phóng, còn phải giải phóng mặt bằng 1.958,8 m²/8 hộ. Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô, Dự án thành phần 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; Dự án thành phần 2 còn phải giải phóng mặt bằng 2,91ha/26,16ha tại xã Đông Anh và Thư Lâm. Đường 21B từ Ba La - Chùa Hương, các xã Bình Minh, Thanh Oai, Vân Đình, Hòa Xá, Dân Hòa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; xã Ứng Thiên đã giải phóng mặt bằng 19,35/20,67ha, đạt 93%.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường 70, đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm, còn phải giải phóng mặt bằng 11,5ha/22,9ha trên địa bàn phường Tây Mỗ (3,9 ha/6,89ha), phường Xuân Phương (5,69ha/13,9ha); xã Sơn Đồng (1,91ha/2,12ha); đoạn Hà Đông - Văn Điển, đang hoàn thiện hồ sơ các dự án thành phần giải phóng mặt bằng tại phường Kiến Hưng; đoạn từ đường 32 đến Khu công nghệ cao sinh học: Các phường Tây Tựu, Thượng Cát đang tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng

Dự án Đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, hiện còn phải giải phóng mặt bằng 2,88ha, gồm: Xã Thanh Trì 0,39ha; phường Yên Sở 2,45ha; phường Hoàng Mai 0,04ha. Phần diện tích còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. UBND các phường, xã có dự án chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn; khẩn trương rà soát, xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp, phân công rõ trách nhiệm, tập trung tuyên truyền, vận động và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức thu hồi đất theo quy định. Các đơn vị phải quyết liệt triển khai, bảo đảm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng

Về tiến độ triển khai các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo báo cáo đến ngày 15-10-2026, thành phố đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 14 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nổi bật là Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, đến nay đã phê duyệt phương án và quyết định thu hồi diện tích đất khoảng 7.707,89ha (đạt khoảng 84,7% tổng khối lượng cần thực hiện).

Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô thực hiện khoảng 11.418ha, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất, tiến độ hoàn thành trong năm 2038. Kết quả triển khai thực hiện, qua rà soát sơ bộ có khoảng 61 dự án đầu tư đã được chấp thuận, phê duyệt nằm trong phạm vi dự án, gồm 51 dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách và 10 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng

Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT, UBND các phường Tây Tựu, Phú Diễn và nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.

Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, hiện diện tích đã giải phóng mặt bằng tại xã Thư Lâm là 303,38ha/373,38ha; diện tích đã giải phóng mặt bằng tại xã Đông Anh là 187,7ha/363,46ha...

Ngoài ra, các dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; Dự án đầu tư Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ Tây; Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng; Dự án đầu tư Nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng... cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đề ra.

Giải quyết công việc trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua có nhiều chuyển biến rất tích cực; đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và xã, phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận. Ảnh Phạm Hùng

Cơ bản thống nhất với các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ, thực tế hiện nay ở một số dự án, mặt bằng đã có nhưng tiến độ thi công trên công trường còn chậm. Tình trạng này nếu vẫn diễn ra sẽ dẫn tới lãng phí nguồn lực, đội giá trong thi công...

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khi nhận được mặt bằng sạch phải đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và kiên quyết không để lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng bảo đảm phù hợp thực tiễn, nhưng không cản trở công việc chung, nhất là việc di chuyển công trình ngầm, công trình nổi, di chuyển mộ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận. Ảnh Phạm Hùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, đối với các dự án theo tuyến thì ở địa bàn nào có đất trong diện giải phóng mặt bằng thì giao xã, phường ở đó làm chủ đầu tư phần giải phóng mặt bằng.

Lưu ý nhiệm vụ giải phóng mặt bằng không chỉ quan trọng đối với công trình trọng điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo các ban, sở, ngành và các xã, phường liên quan phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án theo kế hoạch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ. Mọi khó khăn, vướng mắc nếu có đối với mỗi công trình, dự án trong công tác giải phóng mặt bằng phải được phối hợp giải quyết khẩn trương, trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cũng nhấn mạnh yêu cầu hằng tuần các cơ quan, đơn vị liên quan phải báo cáo, đánh giá tiến độ các dự án. Đồng thời, người đứng đầu chịu trách nhiệm về các công việc liên quan cần tăng cường kiểm tra thực địa, làm việc cụ thể với các xã, phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.