Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Tiếp và làm việc với đoàn có GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng đại diện các đơn vị thành viên trực thuộc.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh đã trao đổi với lãnh đạo ĐHQG TP.HCM về những cột mốc phát triển mới của địa phương. Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 21-7-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Mới đây, Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị tiếp tục mở ra cho thành phố Đồng Nai những cơ hội đột phá. Thành phố đang tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách đạt 150 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 và những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Tiến sĩ Huỳnh Phú Minh Cường, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Quyền Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu nội dung về đổi mới sáng tạo trong hợp tác với thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Đặc biệt, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác sẽ tạo động lực rất lớn cho thành phố phát triển. Để đón đầu cơ hội, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chất lượng cao; hình thành các khu công nghiệp xanh thế hệ mới, khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, khu dịch vụ logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu kinh tế đặc biệt… Thành phố cũng quyết tâm thực hiện thành công quy hoạch phát triển với tầm nhìn 100 năm.

Trong bối cảnh mới, thành phố Đồng Nai đặc biệt coi trọng năng suất và chất lượng tăng trưởng, hàm lượng tri thức và khoa học, công nghệ phải đóng vai trò có tính chất nền tảng, đồng thời quá trình phát triển phải coi trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Do đó, thành phố mong muốn ĐHQG TP.HCM cùng các chuyên gia đồng hành, tư vấn giải quyết các bài toán về chiến lược, nhân lực, công nghệ, thực hiện hiệu quả mô hình liên kết “Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp”. Đồng Nai ưu tiên nhận chuyển giao các mô hình, phòng thí nghiệm hoặc sản phẩm đã thành công từ ĐHQG TP.HCM nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh nhận quà lưu niệm từ GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Nghĩa

Hai bên cũng thảo luận định hướng phát triển khu vực Sân bay Long Thành trở thành “thành phố sân bay” và khu kinh tế đặc biệt, đóng vai trò cửa ngõ quốc tế quan trọng. Đồng thời, tập trung xây dựng các khu công nghiệp thông minh, chuyển đổi số, áp dụng tự động hóa, robot và công nghệ lõi; phát triển các nhóm nghề nghiệp tương lai phục vụ thương mại dịch vụ, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hiện đại. Thành phố Đồng Nai đề xuất thành lập tổ công tác chung để phối hợp chặt chẽ với ĐHQG TP.HCM trong việc triển khai thực tế các chương trình hành động.

Đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng đột phá của thành phố Đồng Nai với vai trò là một trong những cực tăng trưởng trọng điểm quốc gia, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định: ĐHQG TP.HCM sẵn sàng hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu của thành phố. Giám đốc ĐHQG TP.HCM đề xuất cùng Đồng Nai xây dựng chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (giai đoạn 2027-2035, tầm nhìn đến 2045) với lộ trình ngắn hạn, dài hạn rõ ràng; thành lập Hội đồng cố vấn chiến lược gồm các chuyên gia thực chiến trong và ngoài nước để tư vấn trực tiếp cho lãnh đạo thành phố. Cùng với đó là định hướng phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu đô thị khoa học công nghệ gắn liền với khu vực sân bay Long Thành.

Đoàn công tác của thành phố Đồng Nai và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm. Ảnh: Công Nghĩa

ĐHQG TP.HCM cũng kiến nghị các giải pháp tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đại học) trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, an ninh mạng, khoa học dữ liệu gắn với chính sách học bổng, hỗ trợ "giữ chân" nhân tài. Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM cam kết sẵn sàng huy động các chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước tham gia tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ, xây dựng các viện nghiên cứu ảo để giải quyết bài toán căn cơ cho thành phố, nhất là chiến lược phát triển các ngành kỹ thuật trọng điểm, công nghệ lõi.

Thống nhất các nội dung tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và ĐHQG TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc của hai bên sẽ khẩn trương hoàn thiện nội dung chương trình hợp tác để tiến tới ký kết chính thức, đồng thời sớm bắt tay cụ thể hóa các nội dung đảm bảo thực chất, hiệu quả.